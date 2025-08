Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Controlli straordinari della Polizia di Stato hanno portato all’identificazione di tre soggetti pregiudicati e al sequestro di sostanze stupefacenti nel centro storico di Genova negli ultimi giorni. Le operazioni sono state condotte per contrastare i fenomeni di criminalità e tutelare il decoro urbano nelle aree più critiche della città. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i servizi sono stati organizzati tra mercoledì e ieri, coinvolgendo numerose forze dell’ordine e presidiando le zone maggiormente esposte a reati predatori e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazioni coordinate nel cuore di Genova

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, le attività di controllo si sono concentrate nel centro storico di Genova, in particolare nelle aree della Darsena, via Prè, ex Ghetto Ebraico, piazza Caricamento, Sottoripa e nei vicoli limitrofi. L’obiettivo principale è stato quello di prevenire e reprimere episodi di criminalità, garantendo al contempo la sicurezza dei cittadini e il rispetto del decoro urbano.

I servizi sono stati articolati attraverso passaggi, presidi fissi e stazionamenti strategici, così da assicurare una presenza costante delle forze dell’ordine e un intervento tempestivo in caso di necessità. Le operazioni hanno visto la collaborazione tra il Commissariato Prè, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, la Guardia di Finanza e l’Esercito Italiano.

Identificati pregiudicati e sequestrata cannabis

Durante il primo servizio, svolto nella giornata di mercoledì, gli agenti hanno identificato due soggetti pregiudicati. Tra questi, un giovane dominicano di 25 anni ha attirato l’attenzione degli operatori a causa di un evidente rigonfiamento all’altezza di un calzino. Il sospetto si è rivelato fondato: nascosta nel calzino, gli agenti hanno rinvenuto una dose di cannabis.

Il 25enne è stato segnalato alla Prefettura per l’avvio dei procedimenti previsti dalla normativa vigente, che includono anche l’invito a partecipare a programmi socio-riabilitativi. Questo intervento si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto al consumo e allo spaccio di sostanze stupefacenti, fenomeni particolarmente diffusi nelle aree centrali della città.

Secondo servizio: focus su spaccio e reati predatori

Nella giornata di ieri, il Commissariato Prè ha coordinato un secondo servizio straordinario, questa volta con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, di due unità cinofile antidroga dell’UPGSP, operatori della Guardia di Finanza e dell’Esercito Italiano. L’attività si è svolta nel quadrante serale e notturno, con particolare attenzione alle segnalazioni relative alla presenza di soggetti molesti, dediti allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti, nonché alla commissione di reati predatori.

Le zone interessate dal controllo sono state piazza Metellino, piazza del Roso, Museo del Mare, via Ivaldi, zona Universitaria, via Rubattino e la zona della Darsena, in particolare presso gli shop h24. Gli agenti hanno verificato gli esposti dei cittadini e monitorato attentamente le aree segnalate per la presenza di attività illecite.

Sanzionato un uomo per detenzione di hashish

Alle ore 21, le unità cinofile hanno individuato un cittadino marocchino di 48 anni che, durante il controllo, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di hashish nascosti nella tasca dei pantaloni. L’uomo è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti.

Poco dopo, in via del Campo, i cani antidroga hanno permesso agli agenti di sequestrare, a carico di ignoti, circa 7 grammi di hashish nascosti in due grondaie. Il sequestro rappresenta un ulteriore risultato nell’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di droga nelle aree centrali della città.

Intervento per minacce e identificazione di un irregolare

Alle 23, in via Gramsci, gli agenti sono intervenuti in soccorso di un cittadino peruviano che aveva segnalato di essere stato avvicinato da quattro individui sudamericani con atteggiamento minaccioso. Gli operatori, giunti rapidamente sul posto, hanno intercettato il gruppo e notato che uno di loro tentava la fuga. L’uomo è stato immediatamente bloccato e condotto in Questura per l’identificazione.

Il soggetto fermato, un 25enne originario del Perù, è risultato irregolare sul territorio nazionale e pregiudicato. La sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla legge.

Collaborazione tra le forze dell’ordine e risultati ottenuti

Le operazioni degli ultimi giorni hanno visto una stretta collaborazione tra Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Esercito Italiano e unità cinofile antidroga. L’azione congiunta ha permesso di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree più sensibili del centro storico, aumentando la percezione di sicurezza tra i cittadini e scoraggiando la commissione di reati.

Le operazioni straordinarie condotte nel centro storico di Genova hanno permesso di ottenere risultati significativi nella lotta alla criminalità e al degrado urbano. L’identificazione di soggetti pregiudicati, il sequestro di sostanze stupefacenti e l’intervento tempestivo in situazioni di pericolo testimoniano l’efficacia dell’azione delle forze dell’ordine e la loro attenzione alle esigenze della cittadinanza. Le attività proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire sicurezza e legalità in tutte le aree della città.

