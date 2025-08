Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furto con destrezza e arresto. Una coppia di marito e moglie di origini rumene è stata fermata dopo essersi resa responsabile del furto di 1500 euro in contanti e di una carta bancomat ai danni di una edicolante nel centro di Ancona. I due, dopo aver messo in atto un raggiro, sono stati rintracciati e arrestati a Giulianova grazie a un’azione coordinata tra la Squadra Mobile e la Polizia Stradale. L’intera somma è stata recuperata e restituita alla vittima.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di giovedì 31 luglio nel cuore di Ancona. Una tranquilla giornata lavorativa si è trasformata in un incubo per una donna di 70 anni, titolare di un’edicola, che si è vista sottrarre il proprio borsello contenente una somma considerevole di denaro e una carta bancomat.

La dinamica del furto: il raggiro ai danni dell’edicolante

Secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, la coppia, composta da marito e moglie di origini rumene, si è presentata presso l’edicola fingendo di essere normali clienti. Dopo aver acquistato una rivista per bambini, hanno subito chiesto di poterla sostituire con un’altra copia esposta all’esterno dell’esercizio. Questa richiesta, apparentemente innocua, si è rivelata invece il pretesto per mettere in atto il furto. Mentre l’edicolante usciva dal negozio per soddisfare la richiesta, l’uomo la distraeva e la donna si è rapidamente impossessata del borsello nascosto sotto il banco, contenente 1500 euro in contanti e una carta bancomat.

La fuga e l’immediata reazione della Polizia

Una volta commesso il furto, i due si sono dati alla fuga a bordo di un’autovettura. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura dorica sono stati subito allertati e hanno avviato un’attività investigativa serrata per rintracciare i responsabili. Grazie all’utilizzo di sistemi di rilevamento, tracciamento e geolocalizzazione del veicolo in tempo reale sulle principali arterie stradali e autostradali, la Polizia è riuscita a seguire gli spostamenti della coppia in fuga.

Il fermo a Giulianova: collaborazione tra forze dell’ordine

La fuga della coppia si è conclusa in località Giulianova (TE), dove l’autovettura è stata intercettata e bloccata anche grazie al tempestivo intervento di una pattuglia della Polizia Stradale. Gli agenti hanno proceduto immediatamente a una perquisizione del veicolo, che ha permesso di rinvenire la somma di 1500 euro rubata poco prima e la carta bancomat sottratta all’edicolante.

L’arresto e le procedure giudiziarie

La coppia è stata condotta presso le camere di sicurezza della Questura di Teramo, dove è stata posta in stato di arresto su disposizione del Sostituto Procuratore di Turno presso la Procura della Repubblica di Teramo. Nella mattinata di venerdì 1° agosto, i due sono stati sottoposti a giudizio di convalida presso il Tribunale di Teramo. L’intera somma recuperata è stata restituita alla vittima, come disposto dal giudice.

Il ruolo della tecnologia nelle indagini

Un aspetto rilevante di questa operazione è stato l’impiego di tecnologie avanzate per il tracciamento e la geolocalizzazione del veicolo utilizzato dai malviventi. Questi strumenti hanno consentito agli investigatori di monitorare in tempo reale i movimenti della coppia, permettendo un intervento rapido e mirato che ha portato al recupero della refurtiva e all’arresto dei responsabili.

La restituzione della refurtiva e il sollievo della vittima

Per la donna di 70 anni, titolare dell’edicola, la vicenda si è conclusa con il recupero dell’intera somma sottratta e della carta bancomat. La tempestività dell’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di restituire quanto sottratto in poche ore, restituendo serenità alla vittima e dimostrando l’efficacia del coordinamento tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato.

Un fenomeno in crescita: attenzione ai furti con destrezza

L’episodio di Ancona si inserisce in un quadro più ampio di furti con destrezza che, soprattutto nei mesi estivi, colpiscono commercianti e cittadini. Le forze dell’ordine raccomandano la massima attenzione e invitano a segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto. La collaborazione tra cittadini e Polizia si conferma fondamentale per prevenire e contrastare questi reati.

Le reazioni delle istituzioni

Le autorità locali hanno espresso soddisfazione per l’esito dell’operazione, sottolineando l’importanza della sinergia tra le diverse forze di polizia e l’efficacia delle nuove tecnologie investigative. Il caso di Ancona rappresenta un esempio positivo di come la rapidità d’azione e la professionalità degli agenti possano fare la differenza nella tutela della sicurezza pubblica.

IPA