Fabrizio Ferrandelli aggredito a Palermo, l'assessore era intervenuto per difendere un barista da 6 persone

Fabrizio Ferrandelli, assessore all’Emergenza abitativa del Comune di Palermo, è stato picchiato da sei persone dopo aver preso le difese di un barista in via Alloro, nel centro storico. Il titolare del locale era stato accerchiato e aggredito dal gruppo di sei persone. Ferrandelli è intervenuto ed è stato colpito con uno sgabello alle spalle. Trasportato in ospedale, è poi stato dimesso. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’assessore Fabrizio Ferrandelli aggredito a Palermo: “Giustizia”

“Sono appena uscito dalla squadra mobile della Questura di Palermo dove ho denunciato l’aggressione ai danni di un giovane imprenditore a cui, intromettendomi e interponendomi, ho evitato il peggio. Sto bene, qualche contusione e tanta indignazione”. Così l’assessore, tramite un video postato su Facebook, dopo essere uscito dall’ospedale e aver sporto denuncia.

“Nessuno deve farsi i fatti propri – ha aggiunto – tutti dobbiamo intervenire se vediamo un nostro concittadino in difficoltà, soprattutto chi come me ha incarichi nelle istituzioni“.

“Sono certo – ha detto l’assessore – che le istituzioni sapranno fare quadrato per quanto accaduto e sono certo che sapranno individuare gli aggressori per fare giustizia in questa bellissima città”.

“Grazie a chi mi scrive, c’è una Palermo numerosa e rumorosa che non si abbassa a questi episodi, che non si rassegna e che vuole vivere a testa alta”, ha concluso Ferrandelli.

Nel frattempo sono state avviate le indagini. La polizia che sta visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Chi è Fabrizio Ferrandelli

Fabrizio Ferrandelli è nato a Palermo il 15 settembre del 1980. Laureato in Lettere Moderne, ha due figlie e ha cominciato a far politica da giovanissimo, al liceo e nel Movimento Umanista. Ferrandelli è stato candidato a sindaco di Palermo alle elezioni amministrative del 12 giugno 2022, raccogliendo il 14,22% dei voti. Fu sostenuto da Più Europa e Azione.

Ha ricevuto l’incarico di assessore nel 2024 dopo che, insieme al suo collega Leonardo Canto, ha lasciato Azione di Carlo Calenda, schierata all’opposizione della giunta comunale, ed è entrato nel gruppo consiliare “Lavoriamo per Palermo” che fa capo al sindaco Lagalla.

Le parole del sindaco Roberto Lagalla

“A nome mio e dell’intera Giunta comunale – scrive in una nota il sindaco Roberto Lagalla – esprimo ferma condanna nei confronti di quel gruppo di vigliacchi che ha scatenato la rissa all’esterno di un bar di via Alloro”.

ANSA Il sindaco Roberto Lagalla

“Al titolare dell’esercizio e all’assessore Fabrizio Ferrandelli, entrambi rimasti coinvolti, ho personalmente, una volta raggiunto il posto, rivolto la mia vicinanza e solidarietà e auspico che le indagini riescano a individuare in tempi brevi i responsabili di questo gesto che non può ammettere giustificazioni”, ha concluso il primo cittadino palermitano.

Il governatore Schifani: “Grave episodio”

Ferma condanna sull’episodio anche da parte del governatore Renato Schifani: “Condanno con la massima fermezza il grave episodio di violenza avvenuto a Palermo e che ha visto coinvolto l’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli. Esprimo a lui, così come al titolare dell’esercizio commerciale interessato, la mia più sincera vicinanza e solidarietà personale e istituzionale”.

Schifani ha sottolineato che quanto accaduto è sintomo di un “clima di crescente intolleranza e aggressività che non può e non deve trovare spazio nella nostra città”.

Il governatore ha aggiunto che le istituzioni, “tutte, hanno il dovere di reagire con determinazione, assicurando il pieno sostegno alle forze dell’ordine affinché i responsabili siano rapidamente identificati. La Sicilia non può essere ostaggio della violenza”.

“Serve un impegno corale, serio e continuo, per garantire sicurezza e legalità ai cittadini e alle persone che, come l’assessore Ferrandelli, svolgono quotidianamente il proprio ruolo con senso di responsabilità e spirito di servizio”, ha concluso Schifani.