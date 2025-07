Gaspare Cucinella morto a 55 anni, lutto a Cinisi e in tutta Palermo per il ginecologo: "Male incurabile"

A soli 55 anni è morto Gaspare Cucinella, noto e stimato ginecologo e primario dell’ospedale Cervello di Palermo. La notizia è stata data dal sindaco di Cinisi Vera Abbate, che ha ricordato il prematuro grande assente come “un punto di riferimento nella sanità siciliana”. Secondo la nota pubblicata sui social Cucinella era affetto da un male incurabile.

È morto Gaspare Cucinella

Domenica 13 luglio si è spento Gaspare Cucinella, noto ginecologo dell’ospedale Cervello di Palermo. Aveva solo 55 anni. A rendere pubblica la notizia è stata Vera Abbate, sindaco della città di Cinisi di cui il medico era originario.

Secondo la nota pubblicata da Abbate Cucinella era affetto da un male incurabile. Con il suo messaggio la prima cittadina di Cinisi esprime tutto il suo cordoglio “alla famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene”.

Nella stessa nota si legge che Gaspare Cucinella “ha dedicato tutta la sua vita con passione, competenza e umanità” alla medicina, affermandosi come “apprezzato ricercatore” e “maestro per tanti studenti e giovani medici”. Il noto ginecologo, infatti, era anche docente della scuola di Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della riproduzione umana presso l’Università di Palermo.

Non è dato conoscere, per il momento, la natura del male che affliggeva il giovane primario. Tra i commenti alla notizia non mancano i ricordi dei pazienti, che lo descrivono come “una brava persona” e “un altruista”.

Il cordoglio del sindaco di Palermo

Parole piene di affetto e cordoglio arrivano anche da Roberto Lagalla, primo cittadino di Palermo, attraverso le pagine di Palermo Today.

Lagalla sottolinea che la sanità siciliana “perde non solo un punto di riferimento nella comunità, ma anche una figura guida per tanti studenti, grazie anche alle sue importanti esperienze all’estero“. Anche il sindaco del capoluogo siciliano, infine, si stringe intorno “ai suoi familiari e a tutti i medici” che hanno avuto la fortuna di lavorare con Cucinella nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del nosocomio di Palermo.

Da Cinisi a Palermo: chi era Gaspare Cucinella

Classe 1969, Gaspare Cucinella era realmente un punto di riferimento per la sanità siciliana. Nato a Cinisi, dopo la laurea in Medicina nel 1997 si era specializzato in Ginecologia e Ostetricia presso l’Università di Palermo.

Nella sua carriera aveva portato a termine circa seimila interventi di chirurgia ginecologica e circa un centinaio di chirurgia robotica. Negli anni aveva maturato anche esperienze all’estero. In Francia, ad esempio, aveva collaborato con il centro OST-GIN presso l’ospedale Hotel Dieu all’Università di Clermont-Ferrand.

A proposito di chirurgia robotica, Cucinella aveva conseguito il Master sulla disciplina in Belgio. A Palermo era primario del reparto di Ginecologia e Ostetricia presso l’ospedale Cervello ed era docente presso il Policlinico. Aveva insegnato anche a Perugia, dove era stato docente per il Master Universitario di II livello in Urologia Ginecologica.

Recentemente l’Italia ha perso un altro luminare: a 65 anni, nel mese di febbraio, si è spento Giovanni Scambia. Era primario di Ginecologia e Ostetrica all’ospedale Gemelli di Roma, ucciso da un tumore al pancreas.