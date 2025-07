Inseguimento tra polizia e ladri di moto in centro a Palermo, abitanti in strada per ostacolare gli agenti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Diverse persone hanno tentato di ostacolare alcuni agenti di polizia che stavano arrestando quattro ragazzi accusati di aver rubato una moto nel centro di Palermo. Due dei sospettati sono riusciti a fuggire, mentre altri due sono stati arrestati. Due agenti di polizia sono rimasti feriti.

Scontro tra polizia e abitanti in centro a Palermo

Durante l’arresto di quattro ragazzi di circa 20 anni, sospettati di aver rubato una moto a Palermo, alcuni agenti di polizia sono rimasti feriti anche a causa dell’intervento degli abitanti del quartiere, la Vucciria.

La polizia aveva accerchiato i sospettati in seguito a un inseguimento ma, come riporta il quotidiano La Repubblica, al momento dell’arresto, sono stati attaccati da alcune persone scese in strada dalle proprie abitazioni.

Il risultato della colluttazione è stato il ferimento di due agenti e la fuga di due dei sospettati. La polizia è riuscita ad arrestare gli altri due ragazzi e a recuperare la moto rubata.

Il furto della moto

I fatti sono cominciati nel pomeriggio di venerdì 11 luglio, quando la polizia di Palermo ha ricevuto una segnalazione del furto di una moto nel quartiere Pallavicino, in via Magnisi.

La targa e il modello della moto rubata sono stati quindi diffusi a tutte le pattuglie e, durante alcuni controlli, degli agenti l’hanno individuata in possesso di un gruppo di quattro ragazzi.

Appena approcciati, i quattro sono fuggiti, in due sulla stessa moto rubata, e gli altri su uno scooter, inoltrandosi nei vicoli del centro di Palermo per tentare di far perdere le proprie tracce.

L’inseguimento in centro

È quindi cominciato un lungo inseguimento che ha coinvolto le pattuglie Falco e Nibbio della polizia del capoluogo siciliano, quelle in moto. Dopo alcune ore, le volanti sono riuscite a sbarrare la strada ai fuggitivi.

È a quel punto che sono intervenuti gli abitanti del quartiere dove i ragazzi erano stati fermati, la Vucciria, che hanno ostacolato gli agenti durante l’arresto.

Sono in corso le indagini per risalire all’identità dei due ragazzi fuggiti. La magistratura starebbe valutando anche la posizione delle persone che sono intervenute per facilitarne la fuga.