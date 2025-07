Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale una donna di origini marocchine che, nella notte di venerdì, ha dato in escandescenze all’interno di un esercizio commerciale a Perugia. L’intervento degli agenti della Polizia di Stato è stato richiesto dopo la segnalazione di una persona molesta. La donna, in evidente stato di alterazione alcolica, si è rifiutata di fornire le proprie generalità e ha tentato di aggredire gli operatori.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante la notte di venerdì, quando la Centrale Operativa ha ricevuto una chiamata al Numero Unico di Emergenza che segnalava la presenza di una persona molesta all’interno di un’attività commerciale di Perugia.

L’intervento della Polizia

Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato la donna, una cittadina marocchina nata nel 1973, che appariva in uno stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol. Fin dal primo contatto, la donna ha assunto un atteggiamento ostile, rifiutando di collaborare con le forze dell’ordine e opponendosi alla richiesta di fornire le proprie generalità.

Comportamento aggressivo e tentativo di aggressione

Nonostante i ripetuti tentativi degli agenti di riportare la calma, la donna ha continuato a mostrare un comportamento aggressivo. Ha inveito contro gli operatori e ha colpito con calci e pugni l’auto di servizio della Polizia. Gli agenti sono stati costretti a contenerla in sicurezza per evitare ulteriori rischi sia per sé che per le altre persone presenti.

Accompagnamento in Questura e provvedimenti

Dopo essere stata immobilizzata, la 52enne è stata accompagnata presso la Questura di Perugia per le procedure di identificazione e per le attività di rito. Al termine degli accertamenti, la donna è stata deferita all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, le è stata contestata una sanzione amministrativa per ubriachezza molesta in luogo pubblico.

Le conseguenze legali

L’episodio ha avuto come conseguenza la denuncia della donna per resistenza a Pubblico Ufficiale, un reato che prevede pene severe per chi si oppone con violenza o minaccia all’operato delle forze dell’ordine. La sanzione per ubriachezza molesta si aggiunge al quadro delle violazioni contestate, sottolineando la gravità del comportamento tenuto dalla cittadina marocchina.

Il contesto dell’intervento

Situazioni come quella verificatasi a Perugia rappresentano una delle criticità che le forze dell’ordine si trovano ad affrontare durante i servizi di controllo del territorio, soprattutto nelle ore notturne e nei luoghi pubblici dove il consumo di alcol può sfociare in episodi di disturbo della quiete pubblica e aggressione ai danni degli operatori.

