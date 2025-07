Cadavere carbonizzato trovato a Maratea in un dirupo dopo un incendio, è di un 19enne: l'auto era sulla strada

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Giallo a Maratea, in provincia di Potenza, dove il corpo carbonizzato di un 19enne è stato trovato in un dirupo. La scoperta del cadavere è stata fatta dopo un incendio scoppiato tra le sterpaglie sul luogo del ritrovamento. A poca distanza, sulla strada statale 18, è stata abbandonata un’auto, probabilmente guidata dal ragazzo.

L’incendio sulla statale Maratea

Il cadavere è stato rinvenuto nella tarda serata di mercoledì 30 luglio, lungo la strada costiera che collega Sapri, nel Salernitano, alla frazione di Acquafredda di Maratea, nel territorio del comune lucano.

Grazie alla segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti sul posto i vigili del Fuoco e i carabinieri di Lagonegro, che hanno trovato l’auto lasciata sulla statale 18 Tirrena inferiore. Poco dopo è stato scoperto il corpo carbonizzato del 19enne.

Il territorio del comune di Maratea dove il corpo del 19enne è stato trovato carbonizzato in una scarpata lungo la strada statale 18 Tirrena inferiore

Le indagini sul corpo carbonizzato

Sul luogo del ritrovamento è arrivato anche il magistrato di turno della procura di Lagonegro, per coordinare i primi accertamenti.

Al momento non sarebbero state rese note le generalità della vittima, ma secondo quanto riportato dalla testata locale Norbaonline si tratterebbe di un ragazzo originario di San Giovanni a Piro, in provincia di Salerno.

In corso le indagini per fare luce sulla vicenda e ricostruire le cause dell’incendio, che secondo le prime ricostruzioni avrebbero portato alla morte del 19enne.

