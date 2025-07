Trovati un cadavere e un ferito a Prato nel residence Ferrucci da cui sparì Denisa Maria Adas

Giallo a Prato. Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in una stanza del residence Ferrucci. Accanto al corpo senza vita è stato rinvenuto un 55enne ferito che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santo Stefano. La stanza in cui giaceva il cadavere del 51enne si trova di fronte a quella in cui alloggiava Maria Denisa Adas, la 30enne uccisa da Vasile Frumuzache e la cui salma è successivamente riemersa in un casolare abbandonato di Montecatini Terme.

Giallo a Prato, 51enne trovato morto nel residence in cui alloggiava Denisa Adas

La scoperta del cadavere del 51enne, su cui sono state rilevate diverse ferite, è stata fatta venerdì 25 luglio, durante la mattinata.

L’uomo ferito di 51 anni è stato portato in ospedale, in codice rosso; è stato trovato con una ferita alla gola. Non si esclude che si sia auto inferto il taglio.

I soccorsi hanno faticato a entrare nella stanza occupata dai due uomini per la presenza di un grosso rottweiler molto agitato. Una volta messo in sicurezza il cane, grazie all’intervento di un veterinario, il personale sanitario giunto sul posto ha potuto accedere alla stanza.

L’odore nauseabondo e l’allarme

Dalle prime ricostruzioni, è emerso che sia il defunto sia il ferito sono di nazionalità italiana e sarebbero stati nel residence di via Francesco Ferrucci da circa venti giorni, lo stesso in cui aveva soggiornato Denisa Maria Adas.

A far scattare l’allarme sarebbe stato il nauseabondo odore avvertito nel corridoio che garantisce l’accesso alla stanza in cui è stato trovato il cadavere.

Secondo quanto scrive La Nazione, i due uomini all’interno della stanza non davano loro notizie da mercoledì. E forse proprio a quel giorno risale il decesso del 51enne.

Nella stanza trovati biglietti e droga

Nella stanza sarebbero stati rinvenuti sostanze stupefacenti e biglietti scritti a mano da far avere alle rispettive famiglie da parte dei due uomini. Trovato anche un coltello da cucina che avrebbe cagionato la morte del 51enne.

Sul posto, oltre al 118, si sono precipitati anche gli agenti della Squadra mobile, della Scientifica e della polizia municipale. Chi indaga sta lavorando per ricostruire che cosa è accaduto. Per ora non si esclude alcuna pista, dal gesto volontario all’omicidio-tentato suicidio.