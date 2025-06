Interrogato Vasile Frumuzache, il killer delle escort conferma gli omicidi di Denisa e Ana Maria e nega altri

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Resta in carcere Vasile Frumuzache, il 32enne romeno accusato degli omicidi delle connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei. Interrogato in carcere a Prato, il killer delle escort ha ribadito quanto già detto agli inquirenti: ha ammesso i due delitti ma ha negato di essere coinvolto in altri omicidi, come invece sospettano gli investigatori.

Interrogato Vasile Frumuzache

Si è tenuto nella mattinata di sabato 7 giugno all’interno del carcere di Prato l’interrogatorio di garanzia davanti al gip di Vasile Frumuzache, la guardia giurata di 32 anni arrestata mercoledì scorso.

Come riporta Ansa, l’uomo ha ribadito quanto già detto ai magistrati della procura di Prato, confessando i due delitti che gli vengono attribuiti.

Fonte foto: IPA

Frumuzache ha ammesso di ucciso le connazionali Denisa Maria Adas e Ana Maria Andrei, entrambe escort, trovate morte nei giorni scorsi in un terreno abbandonato nei pressi di un casolare di campagna a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.

Il killer delle escort nega altri omicidi

Gli investigatori però seguono l’ipotesi che Frumuzache possa essere un serial killer che prende di mira le prostitute e che possa essere quindi responsabile anche di altre delitti.

Alle domande in merito degli inquirenti l’uomo ha negato qualsiasi coinvolgimento in altri omicidi o sparizioni.

Al termine dell’interrogatorio, il giudice per le indagini preliminari si è riservato la decisione sulla richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dalla procura. Si attende una pronuncia nelle prossime 48 ore.

Frumuzache in isolamento dopo l’aggressione

L’avvocato dell’uomo, Diego Capano, ha riferito che il suo assistito è “molto provato fisicamente e psicologicamente”.

Nelle scorse ore è stato aggredito in carcere da un cugino di Ana Maria Andrei, che gli ha tirato dell’olio bollente sul volto.

Frumuzache è attualmente detenuto in isolamento: anche per questo, spiega il legale, non è stata fatta richiesta di trasferimento dopo l’aggressione subita, per la quale la procura ha avviato un’indagine.