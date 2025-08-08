Omicidio di Marco Pusceddu a Buddusò, l'operatore ucciso a colpi di pistola nella sede del 118: killer in fuga
Un uomo di 51 anni, Marco Pusceddu, è stato ucciso a colpi di pistola nella sede del 118 dove prestava servizio
Omicidio in Sardegna. Un uomo di 51 anni, Marco Pusceddu, è stato ucciso a colpi di pistola nella sede del 118 a Buddusò, dove prestava servizio come soccorritore. Secondo una prima ricostruzione, il killer è entrato chiedendo di lui, ha aperto e il fuoco ed è poi fuggito. In corso le indagini dei carabinieri, che stanno cercando di individuare l’autore del delitto.
Omicidio a Buddusò nella sede del 118
L’omicidio è stato compiuto nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 agosto a Buddusò, piccolo comune in provincia di Sassari.
La vittima, un operatore sanitario, è stato ucciso a colpi di pistola mentre era in servizio nella sede dell’associazione del 118 Intervol. Lo riferisce Ansa.
Marco Pusceddu ucciso a colpi di pistola
La vittima dell’omicidio si chiamava Marco Pusceddu, aveva 51 anni ed era residente a Cagliari.
Secondo una prima ricostruzione riportata da L’Unione Sarda, verso le 23 un uomo si è presentato nella sede dell’associazione chiedendo esplicitamente di Pusceddu.
Poi ha tirato fuori una pistola, ha esploso alcuni colpi a distanza ravvicinata e si è poi dato alla fuga.
Immediati i soccorsi ma per il 51enne non c’è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimarlo.
Le indagini, caccia al killer in fuga
Sull’omicidio indagano i carabinieri di Ozieri e del comando provinciale di Sassari.
Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica e individuare il killer in fuga.
Si pensa a una possibile vendetta personale come movente.
Si indaga nelle relazioni di Pusceddu, i primi elementi raccolti sembrano indicare che chi ha sparato conoscesse la vittima.