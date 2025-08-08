Ascolti tv ieri giovedì 7 agosto chi ha vinto tra Un Professore 2, Belle & Sebastien, Baywatch e In Onda
La Rai non centra il tris nella giornata di giovedì 7 agosto per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nel preserale con Reazione a Catena su Rai 1, ma non nell’access prime time dove Techetecheté chiude alle spalle di La Ruota della Fortuna (Canale 5). In prima serata anche Un Professore 2 (Rai 1) con Alessandro Gassmann finisce dietro Belle & Sebastien (Canale 5) ma davanti a Delitti in Paradiso (Rai 2). Ai piedi del podio Baywatch (Italia 1), Il Padrino (Rete 4), In Onda (La7), Comedy Match (Nove), Il discorso perfetto (Rai 3) e Rocky V (Tv8). Ecco tutti i dati Auditel della giornata.
Ascolti tv 7 agosto: chi ha vinto tra Un Professore 2, Belle & Sebastien, Il Padrino, Baywatch e In Onda
Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience escluso:
- Canale 5, Belle & Sebastien: 1.785.000 spettatori (15%);
- Rai 1, Un Professore 2: 1.365.000 spettatori (11,3%);
- Rai 2, Delitti in Paradiso: 961.000 spettatori (8%).
Fuori dal podio:
- Italia 1, Baywatch: 928.000 spettatori (7,6%);
- Rete 4, Il Padrino: 669.000 spettatori (6,8%);
- La7, In Onda: 657.000 spettatori (5%);
- Nove, Comedy Match: 478.000 spettatori (3,8%);
- Rai 3, Il discorso perfetto: 431.000 spettatori (3,3%);
- Tv8, Rocky V: 218.000 spettatori (1,8%).
Pino Insegno, conduttore di Reazione a Catena
Gli ascolti tv del preserale: lo share di Reazione a Catena e Sarabanda
Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Rai 1, Reazione a Catena: 2.802.000 spettatori (25%);
- Rai 1, Reazione a Catena – L’intesa vincente: 1.898.000 spettatori (21,5%);
- Canale 5, Sarabanda: 1.720.000 spettatori (17%).
Fuori dal podio:
- Rai 3, TGR: 1.673.000 spettatori (14,7%);
- Canale 5, Sarabanda – Prima sfida: 1.303.000 spettatori (16,8%);
- Rete 4, La promessa: 688.000 spettatori (5,6%);
- Rai 3, Blob: 663.000 spettatori (5,1%);
- Rai 2, NCIS: 538.000 spettatori (4,4%);
- Rai 2, The Rookie: 392.000 spettatori (4%);
- Italia 1, CSI: 391.000 spettatori (3,3%);
- Nove, Cash or Trash?: 360.000 spettatori (2,9%);
- Rai 2, TgSport Sera: 292.000 spettatori (3,8%);
- Italia 1, Studio Aperto Mag: 226.000 spettatori (2,5%);
- Tv8, 4 Hotel: 172.000 spettatori (1,5%)
- La7, Famiglie d’Italia: 96.000 spettatori (1%).
I dati dell’access prime time: i numeri di Techetecheté e La Ruota della Fortuna
Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:
- Canale 5, La Ruota della Fortuna: 3.806.000 spettatori (25,7%);
- Rai 1, Techetecheté: 2.492.000 spettatori (16,9%);
- Rai 3, Un posto al sole: 1.282.000 spettatori (8,5%).
Ai piedi del podio:
- La7, In Onda: 920.000 spettatori (6,3%);
- Italia 1, NCIS: 913.000 spettatori (6,3%);
- Rai 3, Generazione bellezza: 793.000 spettatori (5,6%);
- Rete 4, 4 di Sera – 1^ parte: 679.000 spettatori (4,8%);
- Nove, The Cage: 570.000 spettatori (3,9%);
- Rete 4, 4 di Sera – 2^ parte: 539.000 spettatori (3,6%);
- Rai 2, TG2 Post: 539.000 spettatori (3,6%);
- Tv8, 4 Ristoranti: 364.000 spettatori (2,5%).