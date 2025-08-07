Omicidio di Francesco Dino a Prizzi vicino Palermo, accoltellato dal vicino di casa: 27enne in fuga

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Francesco Dino, 57 anni, è stato ucciso a coltellate davanti a un bar di Filaga, frazione di Prizzi, un comune vicino a Palermo. L’uomo è stato soccorso, ma è morto durante il trasferimento in ospedale. Il responsabile sarebbe il vicino di casa della vittima, 27 anni, al momento in fuga.

Francesco Dino ucciso a Prizzi

Nella mattinata di giovedì 7 agosto un uomo è stato aggredito da un ragazzo più giovane davanti a un bar della frazione Filaga di Prizzi, comune dell’entroterra che dista circa 45 chilometri da Palermo. La vittima è Francesco Dino, 57 anni.

L’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di una lite molto violenta. Dino ha tentato di fuggire dal suo aggressore, ma è comunque stato ferito da almeno due coltellate. Si è accasciato davanti a una pizzeria, dove è stato soccorso da alcuni suoi parenti che hanno chiamato il 118.

© 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap | © 2025 TomTom | © 2025 ESA, Copernicus Sentinel | © 2025 IODL 2.0 | Tuttocittà Prizzi, dove è avvenuta l’aggressione

Un elisoccorso è arrivato sul posto, ma l’uomo è morto a causa delle ferite riportate durante il trasferimento all’ospedale Civico di Palermo.

In fuga il presunto assassino

Secondo quanto riportato dal sito di informazione locale Palermo Today, la famiglia di Dino avrebbe indicato subito alle autorità chi fosse l’aggressore. Si tratterebbe di un 27enne vicino di casa della vittima.

L’agenzia di stampa Ansa riporta che i carabinieri lo starebbero cercando. Il giovane si sarebbe quindi dato alla fuga dopo l’aggressione. Gli investigatori stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di sorveglianza, per confermare le versioni dei testimoni.

A cercare il presunto assassino sono i carabinieri della Compagnia di Lercara Friddi che, che operano insieme ai militari del Nucleo operativo del Gruppo di Monreale e della Sezione investigazioni scientifiche del Comando provinciale.

Le liti e le denunce tra vicini

Il sospettato dell’omicidio di Francesco Dino avrebbe avuto in passato alcuni scontri, verbali e fisici, con la vittima, che sarebbero risultati in denunce reciproche.

Il 27enne avrebbe inoltre già aggredito Dino alcune settimane fa, a luglio, all’interno dell’esercizio commerciale in cui la vittima lavorava.