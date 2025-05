Papa Leone XIV ripristina il bonus da 500 euro ai dipendenti del Vaticano, cos'è la gratifica dopo l'elezione

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Papa Leone XIV ha deciso di ripristinare la gratifica ai dipendenti per l’elezione del nuovo Pontefice. Si tratta di una somma bonus di 500 euro. Il premio è una tradizione dei Pontefici romani che Papa Francesco aveva però archiviato. La somma di denaro è destinata sia ai dipendenti del Governatorato sia a quelli della Santa Sede, due enti distinti.

Il bonus da 500 euro ripristinato dal nuovo Papa vuole essere un gesto simbolico di ringraziamento per il lavoro straordinario di queste settimane di Conclave svolto dai dipendenti.

In passato, una simile elargizione veniva distribuita all’inizio della sede vacante e all’inizio del pontificato. Papa Francesco, nel 2013, archiviò il bonus.

Bergoglio, non appena fu eletto, scelse di devolvere l’equivalente del bonus in opere di carità destinate a persone in difficoltà.

Il portavoce vaticano dell’epoca, padre Federico Lombardi, spiegò che “data la difficile situazione economica generale, non è apparso possibile né opportuno gravare i bilanci degli enti vaticani di una considerevole spesa straordinaria non prevista”.

Papa Francesco, lo scorso gennaio, in parte tornò sui suoi passi e decise lo stanziamento di un bonus mensile di 300 euro alle famiglie numerose dei dipendenti.

Papa Leone XIV e i 5mila croissant donati ai clochard di Roma

Leone XIV ha donato 5mila croissant ai clochard di Roma come segno di amicizia sempre in occasione dell’inizio ufficiale del pontificato.

L’iniziativa è stata resa possibile dall’associazione Amitié France Italie, presieduta da Paolo Celi che collabora da anni con l’Elemosineria apostolica e che Papa Francesco aveva nominato membro della Famiglia Pontificia in qualità di Gentiluomo.

Celi, al pari di Papa Leone XVI, è molto devoto a Santa Rita da Cascia, la “santa degli impossibili” che fu una monaca agostiniana e che oggi è patrona di Nizza, la città dove dimora e agisce il presidente dell’associazione.

Il fratello del Papa incontra Donald Trump

Pochi giorni fa, il fratello del nuovo Papa è stato protagonista alla Casa Bianca di un incontro con il presidente Donald Trump e il vicepresidente J.D. Vance.

Il fratello maggiore di Prevost e sua moglie Deborah sono stati accolti nello Studio Ovale. Margo Martin, assistente speciale e consigliera per la comunicazione di Trump, ha descritto l’incontro usando l’aggettivo “fantastico”.