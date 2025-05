Malore per il cardinale Dominique Mamberti, aveva annunciato Leone XIV con l'habemus papam

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il cardinale Dominique Mamberti ha accusato un malore all’inizio della messa di avvio del pontificato del nuovo Papa Leone XIV. Le sue condizioni di salute sono sotto controllo. Durante il rito in piazza San Pietro, Mamberti avrebbe dovuto consegnare il Pallio, simbolo del Pastore, al Pontefice. Il suo posto è stato preso dall’italiano Mario Zenari. Dominique Mamberti è colui che, lo scorso 8 maggio, ha annunciato il nuovo Papa Leone XIV con l’habemus papam dopo la fumata bianca al Conclave.

Cosa si sa sul malore accusato dal cardinale Dominique Mamberti

Stando a quanto riportato da La Repubblica, il cardinale Dominique Mamberti ha accusato un malore ed è stato soccorso all’inizio della cerimonia in piazza San Pietro per la prima messa del nuovo Papa Leone XIV, domenica 18 maggio.

Le sue condizioni di salute sono sotto il controllo medico.

Fonte foto: ANSA

Mamberti sostituito alla messa di inizio pontificato di Leone XIV

Il cardinale Dominique Mamberti era stato scelto come colui che, dopo la lettura del Vangelo, avrebbe dovuto consegnare a Papa Leone XIV il Pallio, il simbolo del Pastore, uno dei due segni del ministero pietrino.

In seguito al malore accusato all’inizio del rito in piazza San Pietro, tale compito è stato affidato a un altro cardinale dell’ordine dei diaconi, Mario Zenari, nunzio in Siria.

Il cardinale Dominique Mamberti e l’habemus papam per Leone XIV

Il cardinale Dominique Mamberti, 73 anni compiuti a marzo, è dal 2014 prefetto del Supremo tribunale della segnatura apostolica.

Il suo volto e, soprattutto, la sua voce sono diventati famosi in tutto il mondo lo scorso 8 maggio, quando, dopo la fumata bianca al Conclave, ha annunciato con la tradizionale formula dell'”habemus papam” il cardinale Robert Francis Prevost come nuovo Papa.

In un’intervista concessa a La Repubblica, proprio su quanto successo l’8 maggio, Mamberti aveva definito la sua emozione “indescrivibile”. “Sono momenti in cui la vita di una persona si intreccia con la storia“, aveva aggiunto, rivelando poi di non aver fatto alcuna prova nei giorni e nelle ore precedenti.