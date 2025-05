Papa Leone XIV e l'appello per Gaza dove "i bambini sono ridotti alla fame", Zelensky ringrazia sull'Ucraina

Papa Leone XIV ha fatto un appello per invocare la pace nel Medio Oriente con un focus su Gaza, dove “i bambini, le famiglie, gli anziani, sopravvissuti sono ridotti alla fame“. Lo ha fatto, il nuovo Pontefice, al termine della Messa per l’inizio del suo ministero. Il Santo Padre ha anche invocato la pace in Ucraina, parole che hanno spinto Volodymyr Zelensky a ringraziarlo sui suoi canali social.

L’appello di Papa Leone XIV per la pace a Gaza

Domenica 18 maggio si è tenuta la Messa di insediamento di Papa Leone XIV, il nuovo Pontefice eletto dopo la scomparsa di Papa Francesco. Al termine della funzione, poco prima di recitare il Regina Caeli – una preghiera rivolta alla Vergine Maria – il Santo Padre ha rivolto un appello affinché nei territori colpiti da guerre e tensioni ritorni la pace.

Leone XIV ha ricordato le vittime di Gaza con queste parole: “Nella gioia della fede e della comunione non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre”.

Quindi: “A Gaza, i bambini, le famiglie, gli anziani, sopravvissuti sono ridotti alla fame”. Parole, queste, che sono state accolte con entusiasmo dal presidente israeliano Isaac Herzog.

“Spero che il suo papato inauguri una nuova era di cooperazione tra le fedi”, ha detto Herzog. Lo riporta Avvenire.

La pace in Ucraina

Nel corso della Messa di insediamento Papa Leone XIV ha ricordato il suo predecessore. Durante il Regina Caeli ha detto: “Ho sentito forte la presenza spirituale di Papa Francesco che dal Cielo ci accompagna”.

E proprio citando Francesco, il nuovo Pontefice ha lanciato un appello per la Pace in Europa: “La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura”. Come precisa Repubblica, infatti, Bergoglio usava proprio l’aggettivo “martoriata”, quando parlava dell’Ucraina.

Il commento di Volodymyr Zelensky

Zelensy ha partecipato alla Messa di insediamento di Leone XIV e ha lasciato il Vaticano due ore dopo la funzione. Sui social, dopo aver ascoltato l’appello del Santo Padre, lo ha ringraziato per le “parole speciali”.

Il presidente ucraino ha ricordato che “ogni nazione merita di vivere in pace e sicurezza“, sperando che “le preghiere per una pace giusta e una vita dignitosa per tutti siano ascoltate”.