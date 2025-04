Israele bombarda l'ospedale di Gaza, pazienti evacuati d'urgenza in strada

Israele ha bombardato nella notte l’ospedale arabo al-Ahli di Gaza City. Due attacchi aerei hanno distrutto il pronto soccorso, l’ingresso principale e la struttura che ospita l’ossigeno medicale per la terapia intensiva. Medici e infermieri si sono subito attivati per far uscire centinaia di pazienti.

Il bombardamento dell’ospedale di Gaza

“I nostri colleghi di Al Jazeera Arabic riferiscono che le forze israeliane hanno bombardato l’ospedale arabo al-Ahli di Gaza City mentre i pazienti venivano evacuati”, ha riferito Al Jazeera.

Nel cuore della notte sono stati fatti uscire tutti i pazienti dalla struttura, malati che però sono rimasti in strada perché senza un luogo dove essere trasferiti.

Fonte foto: ANSA

Una struttura bombardata a Gaza

Nelle immagini che circolano sui social si vedono persone sulle barelle trasportate in strada e negli edifici vicini.

Il racconto dei medici

Al-Nahhas, medico di emergenza a Gaza ha affermato che almeno tre persone, tra cui un ragazzo di 12 anni con una ferita alla testa, sono state dichiarate morte in seguito alla loro evacuazione. Lo riporta Agi. “Era sotto ossigeno, così come gli altri due pazienti, e la famiglia li ha praticamente accompagnati a piedi fino a un ospedale vicino, ma sono arrivati ​​morti”, ha detto.

I soccorritori cercano eventuali sopravvissuti sotto le macerie. Al momento non è stata diffusa alcuna notizia circa il numero dei morti all’interno dell’ospedale.

Hamas: “Ennesimo crimine di Israele”

L’ufficio stampa del governo di Gaza ha descritto l’attacco come “un nuovo terribile crimine” perpetrato dalle forze israeliane, aggiungendo che Israele aveva già commesso un altro “terribile massacro” all’interno dello stesso ospedale all’inizio della guerra e precisando che il nosocomio, l’unico rimasto a operare a pieno regime a Gaza, ospitava centinaia di pazienti, feriti e personale medico.

Gaza ha affermato che i continui attacchi di Israele contro le strutture mediche a Gaza costituiscono una “flagrante violazione di tutte le carte internazionali e delle Convenzioni di Ginevra, che vietano di colpire le strutture mediche”.

Il governo palestinese nella Striscia di Gaza ha affermato che “i caccia hanno preso di mira l’ospedale,

bombardandolo con numerosi missili”, secondo quanto riporta Anadolu.

Il governo di Gaza, che fa capo ad Hamas, ha affermato in una nota ripresa da Anadolu, di ritenere “responsabili dell’attacco Israele e gli Stati Uniti, così come Paesi come Regno Unito, Germania e Francia“. La dichiarazione esorta poi la comunità internazionale, gli organismi delle Nazioni Unite e le organizzazioni umanitarie a denunciare l’attacco e ad agire immediatamente “per porre fine alla violenza e proteggere le strutture sanitarie”.