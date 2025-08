Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di una denuncia e 1.800 euro di sanzioni il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia di Stato sulla costa teramana. Un gestore di stabilimento balneare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per esercizio abusivo dell’attività danzante, mentre altri esercenti sono stati multati per irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande. L’operazione è stata disposta per garantire la sicurezza pubblica durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

Controlli mirati della Polizia Amministrativa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Teramo ha effettuato una serie di controlli presso esercizi pubblici e stabilimenti balneari della costa. L’obiettivo era verificare il rispetto delle normative di settore, in particolare quelle relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, in vista dell’incremento di presenze turistiche tipico dell’estate.

Denunciato il gestore di uno stabilimento balneare

Durante le verifiche, gli agenti hanno accertato che all’interno di uno stabilimento balneare era stata organizzata una vera e propria attività di ballo, senza la necessaria autorizzazione comunale prevista dall’articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.). Per questo motivo, il gestore è stato denunciato per esercizio abusivo dell’attività danzante, un reato che prevede la segnalazione all’Autorità Giudiziaria e sanzioni amministrative e penali.

Sanzioni per irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande

Oltre alla denuncia, nei confronti di altri esercenti sono state elevate sanzioni amministrative per irregolarità riscontrate nella somministrazione di alimenti e bevande. L’importo complessivo delle multe ammonta a 1.800 euro. Queste violazioni riguardano il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni relative alla vendita di prodotti alimentari e bevande, fondamentali per la tutela della salute pubblica.

Obiettivo: sicurezza e rispetto delle regole

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Teramo ha disposto questi controlli per garantire che gli esercizi pubblici rispettino le regole imposte dalla normativa vigente. La tutela dell’incolumità pubblica e la salvaguardia della leale concorrenza tra esercenti sono tra le priorità delle forze dell’ordine, soprattutto in un periodo in cui la presenza di turisti aumenta notevolmente lungo la costa.

Importanza del rispetto delle normative

La Polizia di Stato ha ricordato l’importanza, per i gestori di pubblici esercizi, di attenersi scrupolosamente alle regole previste dalla legge, in particolare per quanto riguarda i limiti di capienza dei locali e le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività come il ballo. Il rispetto di queste norme non solo garantisce la sicurezza degli utenti, ma protegge anche la concorrenza leale tra operatori del settore.

Controlli intensificati per tutta l’estate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i controlli proseguiranno per tutto il periodo estivo. L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e di assicurare che tutte le attività commerciali operino nel rispetto delle regole. La presenza costante delle forze dell’ordine rappresenta un deterrente contro comportamenti illeciti e contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza per cittadini e turisti.

Il contesto: la costa teramana e l’afflusso turistico

La costa della provincia di Teramo è una delle mete più frequentate durante la stagione estiva, attirando ogni anno migliaia di turisti italiani e stranieri. Questo incremento di presenze comporta una maggiore attenzione da parte delle autorità, che intensificano i controlli per prevenire reati e garantire la sicurezza di tutti. Gli stabilimenti balneari e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono tra le attività più monitorate, proprio per il loro ruolo centrale nell’accoglienza turistica.

Le reazioni degli operatori del settore

Le misure adottate dalla Questura sono state accolte con favore da molti operatori del settore, che vedono nei controlli uno strumento per tutelare la propria attività da forme di concorrenza sleale e per garantire un ambiente sicuro ai propri clienti. Tuttavia, alcuni esercenti hanno espresso preoccupazione per la rigidità delle normative e per la difficoltà di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, soprattutto in periodi di grande affluenza.

Le sanzioni previste dalla legge

L’esercizio abusivo di attività danzante, come accertato nel caso dello stabilimento balneare, è un reato previsto dall’articolo 68 del T.U.L.P.S. e può comportare sanzioni amministrative e penali. Anche le irregolarità nella somministrazione di alimenti e bevande sono punite con multe che possono raggiungere cifre significative, come nel caso dei 1.800 euro contestati agli esercenti della costa teramana.

Le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato invita tutti i gestori di pubblici esercizi a informarsi sulle normative vigenti e a rispettare scrupolosamente le disposizioni in materia di sicurezza, igiene e autorizzazioni. Solo così è possibile garantire un’estate sicura e piacevole per tutti, evitando reati e sanzioni che possono compromettere l’attività commerciale.

Prospettive per il futuro

I controlli continueranno anche nelle prossime settimane, con particolare attenzione agli eventi e alle manifestazioni che richiamano un gran numero di persone. L’obiettivo delle forze dell’ordine è quello di prevenire situazioni di rischio e di assicurare che la stagione turistica si svolga nel rispetto delle regole e nella massima sicurezza per cittadini e visitatori.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato sulla costa teramana rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e operatori economici possa contribuire a creare un ambiente sicuro e accogliente. Il rispetto delle regole è fondamentale non solo per evitare reati e sanzioni, ma anche per garantire la qualità dell’offerta turistica e la tutela della salute pubblica. Per ulteriori dettagli sull’attività della Polizia di Stato a Teramo, è possibile consultare il sito ufficiale.

