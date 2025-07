Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati arrestati in flagranza di reato per coltivazione illegale di marijuana dopo che la Polizia di Stato ha scoperto una vasta piantagione nascosta nelle campagne di Fonni, in provincia di Nuoro. L’operazione, condotta lo scorso sabato, ha portato al sequestro di 4500 piante di canapa con un elevato contenuto di THC, pronte per essere immesse sul mercato. L’intervento è stato reso possibile grazie a un’attenta attività investigativa e a un lavoro di appostamento degli agenti della Squadra Mobile, supportati dal Commissariato di P.S. di “Gavoi”. I due arrestati, originari del Nuorese, sono stati sorpresi mentre tagliavano e ponevano in essiccazione le piante. La Procura della Repubblica di Nuoro coordina le indagini, che restano in corso per accertare eventuali ulteriori responsabilità.

La fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione antidroga si è svolta nell’ambito dei servizi disposti dal Questore Fortunato Marazzita, con l’obiettivo di contrastare la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Nuoro. L’attività investigativa ha permesso di individuare una piantagione di marijuana di dimensioni eccezionali, nascosta in una zona impervia dell’agro di Fonni.

Le indagini e la scoperta della piantagione

Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con il personale del Commissariato di P.S. di “Gavoi”, hanno condotto un’accurata attività di osservazione e appostamento. Dopo giorni di monitoraggio, lo scorso sabato hanno individuato due giovani intenti a tagliare e porre in essiccazione le piante di canapa. La piantagione, composta da 4500 piante con infiorescenze mature, era pronta per la raccolta e la successiva immissione sul mercato illecito.

Il valore della sostanza sequestrata

Le analisi effettuate sulle piante hanno evidenziato un’elevata presenza di THC, il principio attivo della marijuana. Secondo le stime degli investigatori, la raccolta avrebbe prodotto circa mezzo quintale di sostanza stupefacente, con un potenziale profitto di centinaia di migliaia di euro per i responsabili. Il sequestro rappresenta un duro colpo al mercato illecito della droga nella zona.

L’arresto e le accuse

I due giovani, entrambi originari del Nuorese, sono stati arrestati in flagranza di reato per coltivazione illegale di sostanze stupefacenti, come previsto dal DPR 309/1990. Su disposizione della Procura della Repubblica di Nuoro, sono stati posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte del giudice. Le indagini, coordinate dalla Procura, sono tuttora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi investigativi.

Il contesto dell’operazione

L’attività della Squadra Mobile si inserisce in una più ampia strategia di prevenzione e repressione del fenomeno della produzione e del traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Nuoro. Il Questore Fortunato Marazzita ha sottolineato l’importanza di queste operazioni per contrastare un fenomeno che, purtroppo, resta attuale e diffuso nel territorio.

Le fasi successive e la posizione degli indagati

Il procedimento penale nei confronti dei due giovani è ancora nella fase delle indagini preliminari. La loro effettiva responsabilità sarà valutata nel corso del processo, durante il quale potranno emergere nuovi elementi a loro favore o a carico. Le forze dell’ordine non escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori.

Impatto sul territorio e reazioni

Il sequestro di una piantagione di tali dimensioni rappresenta un evento di rilievo per la provincia di Nuoro, dove il contrasto alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti è una priorità per le forze dell’ordine. L’operazione ha suscitato l’apprezzamento delle autorità locali e della cittadinanza, che vedono in queste azioni un segnale concreto di presenza e controllo del territorio.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato ha permesso di smantellare una delle più grandi piantagioni di marijuana mai scoperte nella zona di Nuoro. L’arresto dei due giovani e il sequestro di 4500 piante di canapa rappresentano un importante risultato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la rete di distribuzione della droga.

IPA