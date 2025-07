Paul Gallagher accusato di violenza sessuale, il fratello di Liam e Noel degli Oasis rischia il processo

Il 59enne Paul Gallagher, fratello di Liam e Noel Gallagher degli Oasis è stato accusato di stupro e di altri reati gravi. I presunti crimini sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2024, tutti ai danni della stessa donna. A darne conferma la polizia di Londra. Il diretto interessato, come hanno fatto sapere i suoi legali, respinge ogni accusa.

Paul Gallagher accusato di violenza sessuale

Paul Gallagher è il fratello maggiore di Liam e Noel Gallagher, volti della celeberrima band britannica Oasis. Paul, Liam e Noel hanno poi una sorella, o meglio sorellastra: la 52enne Emma Davies, nata da una scappatella del capostipite Gallagher.

Tornando a Paul Gallagher, le accuse comprendono: uno stupro, tre capi di imputazione per aggressione sessuale, tre capi per strangolamento intenzionale, due capi per minacce di morte, un’accusa di comportamento coercitivo e controllante e, infine, un’accusa di aggressione con lesioni corporali.

IPA

Paul Gallagher

Verso il processo a fine agosto

Le forze dell’ordine hanno confermato che la persona coinvolta è attualmente seguita da personale specializzato.

Gallagher, residente a East Finchley nel nord di Londra, comparirà in aula davanti al Tribunale di Westminster il prossimo 27 agosto.

La difesa di Paul Gallagher

Gli avvocati di Paul Gallagher hanno dichiarato che il loro assistito ha “collaborato costantemente con la polizia durante tutte le fasi dell’indagine” e ha “sempre respinto con fermezza le accuse mosse nei suoi confronti”. La nota legale conclude affermando che l’uomo “non vede l’ora di poter chiarire la propria posizione in tribunale”.

Paul Gallagher non ha mai fatto parte del gruppo Oasis. Negli Anni ’90, ha pubblicato un libro autobiografico intitolato “Brothers: From Childhood to Oasis“, in cui racconta l’infanzia condivisa con Liam e Noel nel quartiere di Burnage, a Manchester. Ha anche lavorato come dj e fotografo.

La notizia delle accuse contro Paul Gallagher arriva mentre Liam e Noel stanno vivendo un momento di rinnovato successo con il tour reunion degli Oasis, annunciato nel 2024 e già passato per Cardiff, Manchester e Londra.