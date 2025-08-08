Nonno arrestato per violenza sessuale sulle nipoti di 6 anni a Portici, l'uomo le avrebbe anche filmate

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

È stato arrestato a Portici un uomo di 78 anni accusato di violenza sessuale sulle due nipoti di 6 anni. Il nonno avrebbe approfittato dei momenti in cui le bambine gli erano affidate per costringerle ad atti sessuali e fotografarle in pose sessualmente esplicite. L’arresto è stato eseguito dai carabinieri su ordine della Procura di Napoli, che contesta all’uomo anche la produzione di materiale pedopornografico.

Un uomo di 78 anni è stato arrestato a Portici, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver abusato sessualmente delle due nipoti di 6 anni.

Secondo quanto riferito dalla Procura di Napoli, l’uomo avrebbe anche scattato fotografie delle minori in pose sessualmente esplicite durante i momenti in cui gli venivano affidate dai genitori.

Le indagini sono state avviate nei giorni scorsi dai carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Torre del Greco, su coordinamento della IV sezione della Procura partenopea, specializzata nei reati di violenza di genere e contro le fasce deboli.

Il nonno è stato sottoposto a fermo in quanto indiziato, con un provvedimento convalidato dal giudice che ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 78enne si trova ora nel carcere di Secondigliano, una misura giustificata dal rischio di fuga.

Le violenze sarebbero avvenute mentre l’uomo si trovava da solo con le nipotine, approfittando dell’assenza dei genitori. Secondo quanto reso noto dal procuratore Nicola Gratteri e dall’aggiunto Raffaello Falcone, dopo gli abusi l’uomo avrebbe “provveduto a fotografarle” in “pose sessualmente implicite”.

Come spiegato dai procuratori, il 78enne è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale in un regime di detenzione sorvegliato, con l’obiettivo principale di prevenire eventuali gesti autolesionistici.

Le indagini sull’uomo

L’uomo è stato arrestato, ma le indagini proseguono, con le Forze dell’Ordine che cercano altro materiale e possibili precedenti. Gli investigatori stanno difatti analizzando i dispositivi sequestrati all’uomo per accertare l’eventuale presenza di altro materiale pedopornografico o contatti con circuiti online.

Al momento non risultano segnalazioni precedenti a carico del 78enne, ma gli inquirenti non escludono ulteriori approfondimenti sul suo passato.

Ci sarebbe però contro di lui anche la testimonianza fatta da una delle bimbe vittime di violenza alla zia materna.