Fuga da casa e lieto fine per una quindicenne di Reggio Calabria, scomparsa il 18 luglio e ritrovata il 29 luglio dagli agenti della Polizia di Stato. La giovane era stata cercata per dieci giorni dopo la denuncia dei genitori, che avevano segnalato la sua sparizione. Le indagini sono state coordinate dalla Procura dei Minorenni e dalla Procura della Repubblica, che hanno disposto un ampio dispositivo di ricerca. La ragazza è stata infine rintracciata in un’abitazione del centro cittadino, in buone condizioni di salute.

Le ricerche partite dopo la denuncia dei genitori

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio quando i genitori della giovane hanno dato l’allarme il 18 luglio, non riuscendo più a mettersi in contatto con la figlia. La scomparsa della quindicenne ha subito destato preoccupazione, spingendo la famiglia a rivolgersi alle autorità. Gli agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Reggio Calabria hanno immediatamente avviato le prime ricerche, ascoltando gli amici più stretti della minore nel tentativo di raccogliere informazioni utili. Tuttavia, i primi accertamenti non hanno portato a risultati concreti.

L’indagine si intensifica: coinvolta la Procura della Repubblica

Con il passare dei giorni e l’assenza di notizie, la situazione è diventata sempre più allarmante. Non potendo escludere nessuna ipotesi, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sotto la guida del Procuratore f.f. Dr. Giuseppe Lombardo, ha assunto la direzione delle indagini. La Squadra Mobile è stata incaricata di intensificare le attività investigative, predisponendo un articolato piano di monitoraggio che ha coinvolto parenti e amici della giovane scomparsa. L’obiettivo era quello di ricostruire la rete di relazioni della ragazza e individuare possibili piste che potessero condurre al suo ritrovamento.

Le ipotesi vagliate dagli inquirenti

Durante le indagini, gli investigatori non hanno trascurato alcuna possibilità. È stata valutata anche l’eventualità che la ragazza potesse aver lasciato la città, ma questa ipotesi è stata progressivamente esclusa grazie ai riscontri raccolti. L’attenzione degli inquirenti si è quindi concentrata su alcune abitazioni del centro cittadino, ritenute potenzialmente collegate alla scomparsa della minore. Il costante coordinamento tra la Procura e la Squadra Mobile ha permesso di restringere il campo delle ricerche e di individuare un immobile sospetto.

Il ritrovamento: la ragazza sta bene

Il 29 luglio, dopo dieci giorni di apprensione, la svolta: i poliziotti sono entrati nell’abitazione individuata e hanno trovato la quindicenne in buone condizioni fisiche. La giovane è stata subito affidata alle cure dei genitori e degli operatori specializzati, che hanno verificato il suo stato di salute. Il ritrovamento ha posto fine a un periodo di grande ansia per la famiglia e per tutta la comunità di Reggio Calabria.

Gli approfondimenti della Procura

L’ufficio della Procura, da oggi diretto dal Procuratore Dr. Giuseppe Borrelli, ha disposto una serie di approfondimenti per chiarire le circostanze dell’allontanamento della ragazza. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio le fasi che hanno portato alla scomparsa e al successivo ritrovamento, al fine di comprendere le motivazioni che hanno spinto la giovane ad allontanarsi da casa e verificare eventuali responsabilità di terzi.

Il ruolo della Polizia e delle istituzioni

La vicenda ha messo in luce l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni delle forze dell’ordine e delle istituzioni giudiziarie. Il tempestivo intervento della Polizia di Stato, unito al coordinamento della Procura dei Minorenni e della Procura della Repubblica, ha permesso di affrontare la situazione con efficacia e di garantire la sicurezza della minore. Il caso ha anche evidenziato la necessità di mantenere alta l’attenzione sui fenomeni di allontanamento e scomparsa di minori, promuovendo la prevenzione e il supporto alle famiglie.

La reazione della comunità

Il lieto fine della vicenda è stato accolto con sollievo dalla comunità di Reggio Calabria, che ha seguito con apprensione gli sviluppi delle ricerche. La storia della quindicenne ritrovata ha suscitato numerose manifestazioni di solidarietà nei confronti della famiglia e degli operatori impegnati nelle indagini. L’episodio rappresenta un esempio di come la sinergia tra cittadini e istituzioni possa portare a risultati positivi anche nelle situazioni più complesse.

