L'automobile di Ademola Lookman

I tifosi dell’Atalanta chiedono di non essere svegliati, perché stanno vivendo un sogno. Il bello però che è tutto vero, la Dea ha alzato al cielo il primo trofeo internazionale della sua lunga storia. I nerazzurri bergamaschi sono ufficialmente diventati grandi, anche grazie all’impresa straordinaria che la banda di Gasperini ha compiuto in Europa League, sconfiggendo in finale il Bayer Leverkusen, fresco campione di Germania e imbattuto da 51 partite, per 3 reti a 0. Mattatore della notte magica di Dublino la freccia nigeriana Ademola Lookman, autore di una tripletta che entra nella storia, non solo dell’Atalanta. Il 27enne ex giocatore del Leicester non è soltanto un’ala dalla straripante esuberanza, ma anche un appassionato di auto.

La Mercedes-Benz di Ademola Lookman

Sulla fascia sinistra Ademola Lookman sgasa e dribbla come se fosse su un’autostrada senza limiti, lasciando alle sue spalle tutti gli avversari, costretti a leggere il suo numero sulla schiena. In quanto a gusti in fatto di auto, sembra che il nigeriano preferisca viaggiare su una vettura di lusso e votata al comfort, come l’attuale Mercedes-Benz Classe E. Il calciatore dell’Atalanta, eroe di Dublino, è accreditato di essere possessore di una classica berlinona tedesca a tre volumi, per muoversi con stile e agiatezza, tutto il contrario del suo temperamento sul rettangolo verde.

L’attaccante della Dea è un vero demonio, uno spirito libero che corre per incunearsi dietro alle linee avversarie, mentre la sua auto è più un salotto dove potersi rilassare grazie ai motori fluidi, all’eccellente insonorizzazione, ai sedili anteriori massaggianti, all’impianto audio con 23 altoparlanti e le portiere con chiusura ammortizzata. Chissà se Lookman ha utilizzato quest’auto per festeggiare la vittoria dell’Europa League una volta rientrato a Bergamo con la coppa, entusiasmando una città che fino a pochi anni fa – calcisticamente parlando – poteva celebrare al massimo una salvezza o una promozione in massima serie. Grazie però a una presidenza appassionata, una dirigenza scrupolosa e brillante, e a un tecnico di eccellente caratura oggi tutti possono godersi i frutti.

L’auto del bomber dell’Atalanta

La Mercedes-Benz Classe E può essere declinata in tante varianti di carrozzeria, dalla classica sedan alla familiare, passando per le più dinamiche e sportive coupé e cabriolet. Praticamente il gioiello di Stoccarda viene offerto in tutti i modi possibili, per accontentare le esigenze di qualunque cliente. L’auto, inoltre, può essere equipaggiata con un’infinita varietà di motori, dai robusti e rocciosi diesel, ai coinvolgenti benzina, toccando anche l’elettrificazione sia a gasolio che a benzina.

Senza dimenticare le esuberanti AMG, che garantiscono delle performance fuori dalla norma. Quindi, possiamo capire la scelta di Lookman in fatto di auto. Strano, però, non vederlo a bordo di un SUV come il suo collega in maglia bianconera Dusan Vlahovic, o come l’ex allenatore della Juventus, Max Allegri. Questi altri due volti dello sport italiano si sono concessi il lusso di un’auto a ruote alte, come spesso accade anche alle persone più comuni. Basta osservare i dati del mercato per capire che il segmento più forte è proprio quello degli Sport Utility Vehicle. Lookman si distingue.