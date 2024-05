Fonte: Ufficio Stampa Callum Design Da 0 a 100 km/ in meno di 4 secondi con Callum Skye

Il settore delle auto elettriche è composto da modelli di ogni tipo: ad arricchire questo particolare segmento di mercato sta arrivando ora un nuovo progetto, il Callum Skye. Si tratta di un buggy elettrico dal marcato carattere sportivo che punta ad offrire prestazioni elevate, con una modalità di funzionamento a zero emissioni. Il modello è stato realizzato da Ian Callum, per anni numero uno del design di Jaguar. Callum Skye sarà in vendita nel Regno Unito e potrebbe arrivare anche nel resto d’Europa. Il prezzo, però, non sarà contenuto. Nonostante dimensioni compatte, Skye arriverà sul mercato con un listino da vera supercar.

Tanta potenza, con stile

Il Callum Skye è un buggy elettrico che punta a sintetizzare vari elementi diversi in un unico veicolo, garantendo una guida divertente sia in strada che in fuoristrada. Per il momento, non sono ancora stati diffusi tutti i dettagli in merito al veicolo ma gli elementi principali sono ufficiali. Il buggy, protagonista di una preview pochi mesi fa, sarà mosso da un motore elettrico e sarà, quindi, completamente a zero emissioni. Il motore sarà abbinato a una batteria da 42 kWh che garantirà un’autonomia fino a 170 miglia (quindi circa 273 chilometri) con una sola carica. Ci sarà anche il supporto alla ricarica ultra-rapida che permetterà di ridurre drasticamente i tempi di rifornimento. Basteranno, infatti, meno di 10 minuti per una carica completa della batteria.

Il Callum Skye è lungo 4,047 metri (quanto una city car compatta, poco più di una Fiat Panda) ed è largo 1,9 metri, per un peso complessivo di 1.150 chilogrammi. Le prestazioni sono da sportiva: secondo quanto rivelato dalla Casa, infatti, il nuovo Skye è in grado di passare da 0 a 60 miglia all’ora (96 km/h) in meno di 4 secondi, con uno scatto da vera sportiva. L’abitacolo ha una configurazione con cambina chiusa 2+2 e si caratterizza per una console centrale e un display touch, in grado di supportare anche Android Auto e Apple CarPlay. Nella parte anteriore sono installati due sedili sportivi mentre al posteriore c’è una panca per ospitare altri due passeggeri.

Le specifiche complete del nuovo Callum Skye saranno confermate nel corso del 2024. L’azienda ha anticipato l’arrivo di più varianti, con la possibilità di scegliere tra versioni pensate per l’uso in città e altre orientate maggiormente per l’utilizzo off-road. Sarà necessario, in ogni caso, attendere i prossimi mesi per avere un’idea più precisa in merito al comparto tecnico definitivo del nuovo veicolo, già disponibile in preordine.

Fonte: Callum Design

Quanto costa

Il nuovo Callum Skye è entrato in fase di preordine a partire dallo scorso 22 maggio, per il mercato britannico, dopo il debutto in pubblico avvenuto in occasione del Concours on Savile Row di Londra. Come anticipato in precedenza, il prezzo è elevato. Il modello in questione, infatti, è disponibile con un prezzo di partenza di 80.000 sterline che, al cambio attuale, sono pari a poco più di 93.000 euro. Non si tratta, però, dell’unica versione disponibile. Con l’allestimento topo di gamma, infatti, il buggy elettrico può arrivare fino a 110.000 sterline che equivalgono a oltre 128.000 euro. Le consegne non saranno immediate: chi effettuerà il preordine oggi, infatti, dovrebbe ricevere il veicolo soltanto nel corso dell’estate del 2026.