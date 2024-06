Fonte: Ufficio Stampa Audi Il nuovo Audi Q6 e-tron Performance è ufficiale

La gamma dell’Audi Q6 e-tron si rinnova con il debutto di una nuova variante: il SUV sportivo full electric della Casa tedesca, infatti, sarà a breve disponibile anche nella nuova versione denominata Audi Q6 e-tron Performance. Si tratta di una nuova versione a trazione posteriore, in grado di abbinare prestazioni elevate e un’autonomia eccellente.

Con questo nuovo modello, in arrivo nella seconda metà dell’anno nelle concessionarie italiane, Audi punta a rafforzare la sua gamma elettrica con un tassello di grande valore. La Casa tedesca, infatti, propone ora una nuova versione entry level (e quindi a prezzo più basso) del suo SUV di segmento D a zero emissioni che potrebbe registrare un’importante crescita dei volumi di vendita, grazie anche a un listino più basso.

Elettrica a trazione posteriore

Audi ha anticipato l’arrivo sul mercato italiano di una nuova variante del suo Q6 e-tron che, inevitabilmente, è destinata a ritagliarsi uno spazio importante all’interno della gamma a zero emissioni del costruttore tedesco. La Nuova Audi Q6 e-tron Performance è la nuova versione d’accesso alla gamma del primo SUV sviluppato a partire dalla piattaforma nativa elettrica PPE, utilizzata anche dalla Nuova Porsche Macan elettrica. Questa versione è la prima a trazione posteriore e andrà ad affiancare le due varianti a trazione integrale quattro elettrica (una da 387 CV e una da 5127 CV).

LA nuova Audi Q6 e-tron Performance è dotata di un singolo motore elettrico PSM (motore sincrono a magneti permanenti) che viene abbinato all’asse posteriore. Questo motore è in grado di garantire una potenza massima di 326 CV, permettendo al SUV della Casa tedesca di ottenere buone prestazioni oltre a un’ottima autonomia, grazie anche alla batteria da 100 kWh integrata sotto la scocca. Stando ai dati forniti da Audi, infatti, questa variante del SUV è in grado di registrare uno 0-100 km/h in 6,6 secondi.

Per quanto riguarda l’autonomia, invece, il modello è accreditato di ben 641 chilometri nel ciclo WLTP. Si tratta, come sottolineato anche dalla stessa Audi, di uno dei valori più elevati nel segmento D del mercato. Questa versione, quindi, rappresenterà la proposta di Audi per tutti gli automobilisti alla ricerca di un SUV elettrico premium in grado di offrire un’autonomia davvero elevata. Da notare anche gli ottimi dati relativi alla ricarica, grazie all’architettura da 800 Volt. Per ripristinare 260 chilometri di autonomia bastano 10 minuti con una stazione di ricarica HPC. Il dato è superiore di 5 chilometri rispetto a quello ottenuto dalla versione a trazione integrale del SUV di Audi.

Prezzi e disponibilità

La Nuova Audi Q6 e-tron Performance arriverà nelle concessionarie italiane Audi nel corso del terzo trimestre del 2024. Il modello è destinato a diventare la nuova proposta entry level per la gamma del SUV full electric. Si tratta, quindi, di una variante potenzialmente molto interessante e che andrà a rendere decisamente più accessibile il modello di Audi. La Casa tedesca ha già ufficializzato il listino di questa nuova variante. La gamma sarà composta da tre allestimenti (Business, Business Advanced ed S Line) con prezzi a partire da 73.300 euro. Sarà necessario attendere le prossime settimane per l’apertura degli ordini di questa nuova variante.