TVS Motor Company sbarca in Italia

L’arrivo di un gigante

TVS Motor Company (TVSM), uno dei principali attori globali nel settore dei veicoli a due e tre ruote, ha ufficialmente annunciato il suo ingresso nel mercato italiano. Con una gamma diversificata di moto e scooter, sia termici che elettrici, TVS punta a rivoluzionare il panorama della mobilità nel Bel Paese. L’azienda, quarto produttore mondiale di veicoli a due e tre ruote e terza per capitalizzazione di mercato, già distribuisce i propri prodotti in 80 nazioni.

La strategia di espansione

L’espansione in Italia sarà gestita attraverso TVS Motor Italia, la nuova filiale diretta da Giovanni Notarbartolo di Furnari, un dirigente con vasta esperienza internazionale nel settore automobilistico. Secondo Sharad Mohan Mishra, Presidente e Head Group Strategy di TVS Motor Company, l’entrata in Italia rappresenta un passo strategico nelle ambizioni globali dell’azienda. “La cultura motociclistica italiana e l’adozione di soluzioni di trasporto avanzate rappresentano uno scenario ideale per i nostri prodotti”, ha dichiarato Mishra, sottolineando l’importanza del mercato italiano nel piano di espansione europeo.

Fonte: Ufficio Stampa TVS Motor

Un lancio atteso

Giovanni Notarbartolo di Furnari ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura. “L’apertura di una filiale in Italia e l’offerta di una vasta gamma di prodotti, sia termici che elettrici, dimostrano la fiducia e la strategia a lungo termine di TVS per questo mercato”, ha detto Furnari. La nuova gamma sarà supportata da un forte impegno verso la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente, due pilastri fondamentali per l’azienda.

La gamma di veicoli TVS

TVS Apache 310: la collaborazione con BMW

La Serie TVS Apache 310, disponibile nelle versioni RR e RTR, rappresenta il frutto della collaborazione internazionale con BMW. Queste moto combinano prestazioni elevate e design raffinato, offrendo una sintesi perfetta tra tecnologia avanzata e esperienza di guida emozionante.

TVS Ronin 250: modern-retro per il new-age rider

La TVS Ronin 250 è una moto ‘modern-retro’ che si rivolge ai motociclisti new-age. Progettata con un mix di stile vintage e tecnologia moderna, la Ronin 250 mira a promuovere uno stile di vita non convenzionale e a fornire un’esperienza di guida unica.

TVS Raider 125: l’entry-level versatile

La TVS Raider 125 è una moto entry-level dal design grintoso e distintivo, ideale sia per i neofiti che per chi cerca un mezzo affidabile per gli spostamenti quotidiani. Le sue caratteristiche la rendono perfetta per affrontare le sfide del traffico urbano con stile e praticità.

TVS NTORQ 125: prestazioni superiore

Il TVS NTORQ 125 è uno scooter di fascia media che si distingue per le sue prestazioni superiori, grazie al pedigree di TVS Racing. Questo scooter è pensato per chi cerca un mix di velocità, affidabilità e design moderno, rendendolo un’opzione attraente per una vasta gamma di utenti.

TVS Jupiter 125: eleganza urbana

Il TVS Jupiter 125 combina eleganza e funzionalità, risultando lo scooter ideale per il commuting urbano. Con un design moderno e caratteristiche avanzate, il Jupiter 125 promette di rendere più piacevoli e confortevoli gli spostamenti quotidiani in città.

La rivoluzione elettrica

TVS iQube S: innovazione elettrica

Il TVS iQube S, uno scooter elettrico di categoria L3e, rappresenta il fiore all’occhiello della gamma elettrica di TVS. Questo modello ha rivoluzionato la mobilità elettrica in India e si prepara a fare lo stesso in Italia, guidando la transizione verso un futuro più sostenibile.

TVS X: il futuro della mobilità

Il TVS X (L3e) è lo scooter elettrico connesso più avanzato al mondo. Con un design sorprendente, prestazioni ineguagliabili e tecnologia all’avanguardia, il TVS X ridefinisce gli standard della mobilità elettrica globale, creando una nuova categoria nel segmento degli scooter elettrici.

La gamma E-Bike

TVS Motor non si ferma ai motocicli e scooter, ma offre anche una gamma completa di e-Bike con i marchi Cilo, EGO Movement, Simpel ed EBCO. Queste biciclette elettriche, adatte sia per la mobilità urbana che per gli amanti della vita all’aria aperta, uniscono prestazioni eccellenti e design accattivante.

TVS Motor Company: un leader globale

TVS Motor Company è rinomata a livello mondiale per la qualità e l’innovazione dei suoi prodotti. Con quattro siti produttivi in India, Indonesia e Regno Unito, l’azienda è impegnata a promuovere la mobilità sostenibile attraverso processi produttivi avanzati e rispettosi dell’ambiente. La vincita del prestigioso Premio Deming, per l’eccellenza nella gestione della qualità totale, e i riconoscimenti nei sondaggi J.D. Power IQS e APEAL, testimoniano l’impegno di TVS per la soddisfazione del cliente.

L’ingresso di TVS Motor Company nel mercato italiano promette di portare una ventata di novità e innovazione nel settore delle due ruote. Con una gamma di prodotti che spazia dalle moto sportive agli scooter urbani, termici ed elettrici, TVS è pronta a conquistare i cuori dei motociclisti italiani. I prossimi test ride e open days offriranno l’opportunità di scoprire in prima persona le qualità che hanno reso TVS un leader globale. L’Italia, con la sua ricca cultura motociclistica e l’attenzione alle soluzioni di trasporto innovative, rappresenta il terreno ideale per il successo di TVS.