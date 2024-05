Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Tvs Motor Company inaugura una filiale in Italia

Tvs Motor Company, colosso indiana produttore di veicoli a due e tre ruote, sbarca in Italia. Già presente in 80 Paesi, conta ricavi pari a 3,2 miliardi di euro e 4,1 milioni di volumi globali di vendita nell’anno fiscale 2024. L’invasione del nostro mercato era da tempo nell’aria, essendosi rivelato il più importante del marchio nel 2023.

A giudicare dalle prime risposte, dovrebbe conservare la prima posizione. Le chiavi della divisione nazionale vanno a un uomo di grande esperienza come Giovanni Notarbartolo di Furnari, manager con precedenti presso rinomate aziende auto e motociclistiche anche in America Latina ed Europa.

Ambizioni globali

“Il nostro ingresso in Italia – ha spiegato Sharad Mohan Mishra, Presidente, Head Group Strategy Tvs Motor Company – è un passo strategico verso la realizzazione delle nostre ambizioni globali. La ricca cultura motociclistica dell’Italia, e la sua adozione di soluzioni di trasporto all’avanguardia, rappresentano uno scenario perfetto per la nostra gamma di prodotti”.

“Siamo ansiosi di far conoscere ai consumatori italiani i nostri veicoli, forti del nostro solido record di oltre 4 milioni di clienti globali raggiunto lo scorso anno – ha aggiunto -. Questo conferma le nostre capacità in termini di design, tecnologia e servizio, alimentando la nostra fiducia nell’ingresso in Europa. Invito tutti gli italiani a partecipare ai nostri prossimi test ride e open days per scoprire ciò che Tvs ha da offrire”.

Finora Tvs Motor Company ha avuto ampi riscontri soprattutto nei mercati emergenti e nelle medio piccole cilindrate, che le valgono il terzo posto nella classifica dei maggiori Costruttori nel proprio comparto a livello mondiale.

“L’ingresso con una filiale diretta è un messaggio importante: significa un investimento importante e la volontà di avere un rapporto diretto i clienti italiani – ha affermato Giovanni Notarbartolo di Furnari –. Entriamo con 8 modelli: 4 motociclette, 2 scooter e 2 scooter elettrici”.

La gamma di prodotti

L’esemplare di punta della gamma è iQube S, uno scooter elettrico L3e che “ha portato la massificazione dell’elettrico in India dove solo lo scorso mese ne sono stati immatricolati 17mila”, ha evidenziato il direttore generale. Fa leva sull’eleganza e la modernità Jupiter 125, mentre Tvs X (L3e) punta sull’innovazione. Infine, rientra sempre nella famiglia degli scooter NTORQ 125, uno sportiveggiante esemplare di fascia media.

Sul fronte delle moto, è frutto della partnership globale con BMW la Apache 310, disponibile nelle versioni carenata RR e naked RTR. Nello scenario urban è indicatissima la Ronin 250, un’insolita due ruote dove elementi retrò fanno da contraltare a quelli classici.

Se il budget a disposizione è ridotto, la grintosa Raider 125 si presta agli spostamenti quotidiani. Inoltre, Tvs Motor Company propone un assortimento di e-Bike quali le linee Clio, EGO Movement, Simpel ed EBCO.

“Aprendo una filiale ed offrendo un’ampia gamma di prodotti, sia termici che elettrici, Tvs Motor ha sottolineato la sua fiducia e la sua strategia a lungo termine per il mercato italiano – ha continuato Furnari -. La nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. E’ con grande orgoglio, dunque, che intraprendo questa nuova straordinaria avventura con uno dei quattro principali produttori di 2 ruote al mondo”.