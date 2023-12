Considerando che negli anni scorsi lo schema previsto non ha funzionato a dovere, sono avanzati infatti la maggior parte dei fondi messi a disposizione per incentivate le auto a zero emissioni, per il 2024 il Governo deve assolutamente prevedere delle modifiche allo schema dei bonus auto , ed è proprio quello che ha annunciato nelle scorse ore il Ministro Urso. Ancora manca l’ufficialità, ma la proposta è “in piedi” e le promesse devono essere mantenute.

Quello degli incentivi auto 2024 è un tema molto delicato, quanto importante: il parco auto circolante nel nostro Paese è tra i più datati d’Europ a, le vetture sono inquinanti e malmesse, allo stesso tempo però comprarne una nuova è molto difficile per la maggior parte delle famiglie; questo ha portato a un incremento del mercato dell’usato , con un conseguente aumento dei prezzi delle vetture di seconda mano. Insomma, una situazione a cui è assolutamente necessario far fronte con un piano di incentivi, che questa volta però non miri solo alle auto elettriche, visto che gli italiani in molti casi sono ancora scettici, ma anche alle vetture moderne termiche e poco inquinanti.

Di incentivi auto ne abbiamo parlato fino allo sfinimento, ma non è ancora tutto. Siamo nel pieno della fase decisiva : il 2023 sta per volgere al termine, mentre il 2024 sta per iniziare, e con lui anche le proposte di bonus auto e aiuti per gli italiani, sempre più stremati da rincari e difficoltà economiche.

Un occhio di riguardo per le famiglie a basso reddito

Il primo segnale di svolta che il Governo vuole dare in Italia riguarda le famiglie con redditi più bassi, quelle che hanno maggiormente bisogno di cambiare auto, ma non possono permetterselo. A tale proposito, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è tornato a parlare degli incentivi auto 2024 al Tavolo Automotive.

Il Ministro Urso ha annunciato proprio nelle scorse ore quali dovrebbero essere i piani dell’Esecutivo dal prossimo anno, concentrandosi sul mercato delle quattro ruote e sulle difficoltà a cui è necessario far fronte in maniera differente e più incisiva rispetto agli anni precedenti. Servono quindi nuovi incentivi per le famiglie a basso reddito – come lo stesso Urso ha confermato – e si mira a raggiungere una produzione di almeno un milione di auto all’anno in Italia, per poter assicurare un futuro solido all’indotto.

Bonus auto 2024: chi può richiederlo

L’ecobonus auto 2024 prevede maggiori incentivi per coloro che, insieme all’acquisto di un nuovo veicolo meno inquinante, decideranno di rottamare la macchina vecchia. Il contributo previsto dai nuovi incentivi auto sarà riservato a chi acquisterà nuove auto elettriche e ibride, ma non solo, anche modelli termici con motorizzazioni moderne e meno inquinanti rispetto al passato.

Oltretutto, il nuovo piano di incentivi auto 2024 prevede una somma di bonus più elevata per coloro che rottameranno ed elimineranno per sempre dal parco auto circolante italiano i veicoli Euro 0,1,2 e 3. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha confermato durante un’intervista a Il Messaggero: “Abbiamo predisposto un nuovo piano incentivi sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale e produttivo, con quasi un miliardo di euro nel 2024”.

Fino a 13.750 euro di incentivo

Sogno o son desto? Ebbene, fino a 13.750 euro di bonus auto per chi decide di comprare un’auto nuova, rottamando la vecchia. Tra gli obiettivi del Governo per il 2024 che sta per iniziare ci sono questi tre pilastri fondamentali da tenere in considerazione:

prima di tutto eliminare una quantità più alta possibile di vetture datate e inquinanti dal Paese;

una quantità più alta possibile di vetture datate e inquinanti dal Paese; sostenere l’industria automobilistica italiana, che è sempre stata di fondamentale importanza per il nostro Paese;

che è sempre stata di fondamentale importanza per il nostro Paese; aiutare le famiglie a basso reddito, più bisognose.

Il Ministro Urso ha sottolineato l’importanza di prevedere “risorse destinate alle famiglie a reddito basso, prevalentemente orientate su modelli realizzati negli stabilimenti italiani per aumentare la produzione nazionale. Per la tenuta della filiera nazionale è necessario che vengano prodotte in Italia almeno un milione di autovetture, è questo l'obiettivo che ci siamo posti. Puntiamo a realizzare in Italia produzioni tecnologicamente avanzate e sostenibili: tra legge di bilancio e revisione del Pnrr possiamo contare su una dotazione di 3,5 miliardi per i contratti di sviluppo”, queste le sue parole.

Al momento ancora non c’è nulla di scritto e ufficiale, ci tocca attendere che le decisioni prese dall’Esecutivo siano nero su bianco e confluiscano tutte in un Dpcm ad hoc. Tutto dovrebbe avvenire entro e non oltre la fine di gennaio 2024. La cosa che ha già attirato l’attenzione di molti è che, in caso di rottamazione, i nuovi bonus auto potranno arrivare addirittura fino a 13.750 euro per alcuni modelli a zero emissioni.

Anche per moto, scooter, tricicli e quadricicli è stato confermato il contributo del Governo nel 2024.

Lo schema degli incentivi auto 2024

Vediamo qual è il piano degli incentivi previsto per il 2024, tutto varierà in base all’ISEE di riferimento e all’auto da acquistare, ma anche in base all’avvenuta rottamazione di un vecchio veicolo oppure no. Lo schema, non ancora ufficiale, è il seguente: