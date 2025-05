Come si vota alle elezioni amministrative 2025, la guida per non farsi trovare impreparati davanti alla scheda

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Domenica 25 e lunedì 26 maggio, così come domenica 8 e lunedì 9 giugno – stessa data dei referendum abrogativi – si vota per le amministrative 2025 in oltre 110 comuni. Circa 2 milioni di persone quelle chiamate alle urne per eleggere il sindaco. Ma come si partecipa alle elezioni comunali?

Prima di recarsi al seggio è bene sapere che la legge elettorale è diversa in base al numero di abitanti del comune in cui si vota.

Per quelli delle regioni ordinarie:

nei comuni con meno di 15 mila abitanti , l’elettore può votare un candidato sindaco o votare una lista (in entrambi i casi il voto si estende sia al candidato sindaco sia alla lista di candidati consiglieri);

, l’elettore può o (in entrambi i casi il voto si estende sia al candidato sindaco sia alla lista di candidati consiglieri); nei comuni con più di 15 mila abitanti, l’elettore può: votare solo un candidato sindaco; votare una lista e il voto si estende anche al candidato sindaco; votare un candidato sindaco e una delle liste collegate; votare un candidato sindaco e una delle liste non collegate.

In ogni caso, è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi: in caso contrario si procede col ballottaggio.

Inoltre, per quel che riguarda l’alternanza di genere:

nei comuni con meno di 5 mila abitanti si può esprimere una sola preferenza;

si può esprimere nei comuni con più di 5 mila abitanti se ne possono esprimere due rispettando l’alternanza di genere (un uomo e una donna).