Elezioni amministrative domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, non si vota solo a Genova: 126 comuni alle urne

Domenica 25 e lunedì 26 maggio si vota in 126 comuni da Nord a Sud per scegliere il sindaco. Le elezioni amministrative coinvolgeranno poco meno di 2 milioni di elettori, coi riflettori soprattutto sui comuni capoluogo di Genova, Ravenna, Matera e Taranto (che insieme chiameranno alle urne oltre 821 mila persone). Nel conteggio sono compresi i 9 comuni della Sicilia, al voto negli stessi giorni di maggio, ma vanno aggiunti i 6 comuni della Sardegna (tra cui Nuoro), che invece dovranno aspettare domenica 8 e lunedì 9 giugno (le stesse date dei referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza).

Quando si vota alle elezioni comunali

I seggi resteranno aperti:

domenica 25 maggio : dalle 7 alle 23

: dalle 7 alle 23 lunedì 26 maggio: dalle 7 alle 15

Gli eventuali ballottaggi si terranno:

domenica 8 giugno : dalle 7 alle 23

: dalle 7 alle 23 lunedì 9 giugno: dalle 7 alle 15

Piemonte, 9 comuni al voto

In Piemonte si vota in 9 comuni, divisi in 5 province: nessuno di questi arriva a 4 mila abitanti, in tutto si stima un bacino di poco più di 11 mila elettori.

Alessandria

Malvicino

Cuneo

Morozzo

Saliceto

Sanfront

Torino

Cafasse

Cascinette d’Ivrea

Ozegna

Novara

Orta San Giulio

Vercelli

San Giacomo Vercellese

Lombardia, 18 comuni al voto

In Lombardia si vota in 18 comuni, divisi in 9 province: in tutto si stima un bacino di quasi 190 mila elettori, a pesare maggiormente – in termini di popolazione – sono Cernusco sul Naviglio (quasi 35 mila), Rozzano (oltre 41 mila), Desio (quasi 42 mila) e Saronno (oltre 38 mila).

Bergamo

Calcinate

Canonica d’Adda

Castione della Presolana

Brescia

San Felice del Benaco

Como

Asso

Binago

Cirimido

Cremona

San Daniele Po

Lodi

Santo Stefano Lodigiano

Milano

Cernusco sul Naviglio

Opera

Robecchetto con Induno

Rozzano

Monza e della Brianza

Desio

Pavia

Calvignano

Varese

Arcisate

Castellanza

Saronno

Veneto, 9 comuni al voto

In Veneto si vota in 9 comuni, divisi in 6 province: nessuno di questi arriva a 20 mila abitanti, in tutto si stima un bacino di poco più di 56 mila elettori, soprattutto grazie a Porto Viro (quasi 14 mila abitanti), Eraclea (poco più di 12 mila) e Santa Maria di Sala (circa 17 mila).

Belluno

San Nicolò di Comelico

Sospirolo

Padova

Ospedaletto Euganeo

Rovigo

Porto Viro

Treviso

Borso del Grappa

Venezia

Eraclea

Santa Maria di Sala

Verona

Bevilacqua

Castagnaro

Liguria, 5 comuni al voto (tra cui Genova)

In Liguria si vota in 5 comuni, divisi in 3 province. Alle urne saranno chiamate oltre 492 mila persone, soprattutto per via delle elezioni amministrative a Genova: 561 mila abitanti e 481 mila elettori.

Genova

Genova

Orero

Rossiglione

Imperia

Vallecrosia

Savona

Sassello

Emilia-Romagna, 5 comuni al voto (tra cui Ravenna)

In Emilia-Romagna si vota in 5 comuni, divisi in 5 province. Alle urne saranno chiamate oltre 147 mila persone, soprattutto per via delle elezioni amministrative a Ravenna: 155 mila abitanti e 127 mila elettori.

Forlì-Cesena

Bertinoro

Modena

San Prospero

Parma

Fontevivo

Varano de’ Melegari

Ravenna

Ravenna

Umbria, 3 comuni al voto

In Umbria si vota in 3 comuni, divisi in 2 province. Poco meno di 39 mila gli elettori, soprattutto ad Assisi (oltre 23 mila).

Perugia

Assisi

Monte Santa Maria Tiberina

Terni

Amelia

Marche, 2 comuni al voto

Nelle Marche si vota in 2 comuni, divisi in 2 province. Gli elettori non sono pochi, in tutto oltre 47 mila (soprattutto a Osimo, dove sono poco più di 32 mila).

Ancona

Osimo

Fermo

Sant’Elpidio a Mare

Lazio, 9 comuni al voto

Nel Lazio si vota in 9 comuni, divisi in 4 province. Quello con più elettori è Fonte Nuova (oltre 23 mila), seguito da Ceccano (19 mila circa) e Fiano Romano (quasi 12 mila). Tutti gli altri sono sotto i 10 mila abitanti.

Frosinone

Ceccano

Latina

Itri

Rieti

Contigliano

Pescorocchiano

Roma

Fiano Romano

Fonte Nuova

Ponzano Romano

Sant’Arcangelo Romano

Subiaco

Abruzzo, 6 comuni al voto

In Abruzzo si vota in 6 comuni, divisi in 4 province. Riflettori soprattutto su Ortona e Sulmona, gli unici due comuni con oltre 20 mila elettori.

Chieti

Ortona

L’Aquila

Bisegna

Carsoli

Sulmona

Pescara

Bussi sul Tirino

Teramo

Castilenti

Molise, si vota solo in un comune

In Molise si vota in 1 comune.

Campobasso

Guglionesi

Campania, 15 comuni al voto

In Campania si vota in 15 comuni, divisi in 5 province. Quelli più pesanti, in termini di elettori, sono sicuramente Giugliano in Campania (oltre 100 mila) e Nola (oltre 29 mila). In tutto alle urne sono chiamate 244 mila persone.

Avellino

Chiusano di San Domenico

Rotondi

Senerchia

Benevento

Sant’Angelo a Cupolo

Caserta

Lusciano

Pignataro Maggiore

Napoli

Casavatore

Giugliano in Campania

Marigliano

Nola

Volla

Salerno

Capaccio Paestum

Castelnuovo di Conza

Ispani

Sant’Angelo a Fasanella

Puglia, 10 comuni al voto (tra cui Taranto)

In Puglia si vota in 10 comuni, divisi in 5 province. Alle urne sono chiamate oltre 267 mila persone, il peso maggiore è rappresentato da Taranto (163 mila elettori), Massafra (oltre 26 mila) e Triggiano (oltre 25 mila).

Bari

Triggiano

Barletta – Andria – Trani

San Ferdinando di Puglia

Foggia

Carapelle

Castelluccio dei Sauri

Lesina

Orta Nova

Lecce

Corsano

Taviano

Taranto

Massafra

Taranto

Basilicata, 8 comuni al voto

In Basilicata si vota in 8 comuni, divisi in 2 province. Gli elettori dovrebbero essere circa 98 mila, attenzionata soprattutto Matera (poco meno di 51 mila gli elettori stimati).

Matera

Bernalda

Irsina

Matera

Montalbano Jonico

Potenza

Atella

Lavello

Senise

Tolve

Calabria, 17 comuni al voto

In Calabria si vota in 17 comuni, divisi in 5 province. Poco meno di 200 mila gli elettori attesi, coi riflettori su Lamezia Terme (oltre 61 mila) e Rende (oltre 32 mila).

Catanzaro

Cropani

Jacurso

Lamezia Terme

Maida

Petronà

Cosenza

Cassano all’Ionio

Cetraro

Paola

Rende

Scalea

Crotone

Isola di Capo Rizzuto

Melissa

Reggio Calabria

Marina di Gioiosa Ionica

Melito di Porto Salvo

San Lorenzo

Scilla

Vibo Valentia

Spadola

Quando si vota nelle regioni a statuto speciale

Si è già votato in Friuli-Venezia Giulia (domenica 13 e lunedì 14 aprile) e in Trentino-Alto Adige (domenica 4 maggio). Per quanto riguarda le altre:

Sicilia: domenica 25 e lunedì 26 maggio (eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno)

domenica 25 e lunedì 26 maggio (eventuali ballottaggi domenica 8 e lunedì 9 giugno) Sardegna: domenica 8 e lunedì 9 giugno (eventuali ballottaggi domenica 22 e lunedì 23 giugno)

Sicilia, 9 comuni al voto

In Sicilia si vota in 9 comuni, divisi in 5 province. Sono tutti commissariati, due sono stati sciolti per infiltrazioni della criminalità organizzata e sono attualmente retti da una commissione di nomina prefettizia (Palagonia e Castiglione di Sicilia).

Catania

Palagonia

Castiglione di Sicilia

Raddusa

Tremestieri Etneo

Palermo

Montemaggiore Belsito

Prizzi

Trapani

Favignana

Siracusa

Solarino

Agrigento

Realmonte

Sardegna, 6 comuni al voto

In Sardegna si vota in 6 comuni divisi in 2 province. Occhi soprattutto su Nuoro.

Nuoro

Nuoro

Oniferi

Cardedu

Sud Sardegna

Monastir

Goni

Soleminis