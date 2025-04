Il nuovo tasto AI su WhatsApp non si può cancellare, nonostante Meta sostenga il contrario

Giornalista Pubblicista, classe 1995. Laureata in Scienze della Comunicazione, prosegue gli studi in Informazione, Editoria e Giornalismo. Inizia scrivendo di Sport e colleziona qualche presenza in radio e negli studi televisivi in qualità di ospite. Collabora con diversi quotidiani nazionali e si occupa di Cronaca e Attualità, Esteri e Spettacolo.

Da qualche mese, gli utenti WhatsApp hanno notato un cambiamento nella loro app. L’aggiornamento ha riguardato il nuovo tasto AI. Come tutte le cose nuove, anche questa non è stata presa bene da tutti. In tanti si sono chiesti: “Perché sono costretto a usare Meta AI?” e hanno cercato di disattivarlo.

Il nuovo tasto AI su WhatsApp non si può cancellare

I cambiamenti spaventano tutti. All’epoca il Redditor (utente di Reddit, ndr) u/blues ha detto di non aver chiesto l’aggiornamento, di non volerlo e di non poterlo disattivare. Sembra essere stato uno dei primi a lamentare il problema, ma allo stesso tempo, in un secondo momento, ad adottare Meta AI, che WhatsApp afferma sia stata integrata nell’app in 22 paesi.

Si legge sul loro sito: “Meta AI può aiutarti con risposte, idee e ispirazione“. Promette anche immagini fantasiose e recupero di informazioni simile a un motore di ricerca con funzionalità esclusive come la modifica delle foto e un aiuto nella stesura del testo.

Fonte foto: IPA Agency

Nuovo tasto AI su WhatsApp, la funzione che permette di chiedere qualcosa a Meta o fare ricerche

Il chatbot di Meta AI è in fase di lancio nel Regno Unito, ma il widget dedicato sull’app ha portato gli utenti a chiedere: “Perché non c’è modo di disattivarlo?“.

Meta AI, poco successo tra gli utenti

Meta AI ha interessato non solo la chat di WhatsApp, ma anche quella di Instagram.

“Come posso disattivare la funzionalità Meta AI e rimuovere il pulsante dalla schermata iniziale? È fastidioso“, scrive un utente su X. Un altro chiede con più energia: “Perché questa forzatura? Perché non aggiungere un’opzione per disattivare? Perché diavolo dovrei MAI volere questa m***a nella mia app di messaggistica? Elimina, elimina, elimina”.

Ci sono stati però anche pareri positivi. Qualcuno è stato entusiasta del lancio della funzionalità, che permette agli utenti di fare cose come generare immagini, controllare il punteggio della propria squadra, raccogliere ricette e così via.

Come togliere Meta AI da WhatsApp

I fruitori delle note piattaforme hanno infiammato i motori di ricerca cercando: “Come togliere Meta AI da WhatsApp?”. La chiave di ricerca ha mostrato una vera e propria impennata nell’ultima settimana.

Quel cerchio che sfuma dall’azzurro al lilla e compare nella schermata della chat è risultato particolarmente fastidioso per molti, che finiscono per cliccarlo anche senza volerlo, pur trovandosi in basso a destra. Un altro modo per attivare il chatbot di Intelligenza Artificiale Generativa di Meta è richiamarlo direttamente all’interno di una chat, menzionandolo con «@metaai».

Al momento Meta non sembra aver offerto un’opzione con un clic per interrompere l’esecuzione nell’app. Sembrava che i consumatori potessero riuscire a sbarazzarsi del piccolo pulsante blu attraverso la compilazione di un modulo di obiezione nelle impostazioni dell’app, chiedendo a Meta di smettere di usare i propri post di Facebook per addestrare l’IA.

I passaggi da fare secondo il chatbot sarebbero i seguenti: “Digitare /reset-ai in una chat per eliminare la memoria di Meta AI di quella conversazione o digitare /download-all-ai-info per ottenere anche la cronologia totale delle tue conversazioni AI. Se inserisci /reset-all-ais, cancellerai anche la cronologia delle chat di Messenger, WhatsApp o Instagram AI”.

La realtà è che nel percorso indicato, l’opzione di disattivazione non esiste. Meta AI si limita a spiegare più volte il percorso, ma in modo errato.

Un portavoce contattato dal Corriere della Sera ha evidenziato: “Meta AI è integrata è non può essere disattivata, ma è stata studiata per essere attivata solo su esplicita richiesta chiamandola o cliccando volutamente sul simbolo circolare”. La risposta non lascia spazio a dubbi, anzi conferma ancora una volta, come chi intende continuare a usare WhatsApp dovrà abituarsi alla presenza costante dell’ondina e di Meta AI.