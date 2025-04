Tutti i dubbi su Meta AI su WhatsApp, impossibile disattivare l'intelligenza artificiale: i rischi per i dati

L’intelligenza artificiale di Meta è arrivata in Europa, ma non senza problemi per gli utenti WhatsApp. Secondo le prime segnalazioni non sarebbe possibile disattivare l’assistente AI. L’icona, infatti, è posizionata in basso a destra nella schermata principale, un punto troppo strategico e che mette in difficoltà la regolare fruizione del servizio di messaggistica recentemente acquisito dal colosso di Mark Zuckerberg. Per il momento, purtroppo, questo dettaglio non avrebbe soluzione.

L’AI di Meta su WhatsApp

L’intelligenza artificiale del colosso di Mark Zuckerberg è arrivata in Europa e anche in Italia. Gli utenti si ritrovano con un’icona, un cerchio blu, in basso a destra sulla schermata principale di WhatsApp e con una chat con il chatbot di Meta. Il nuovo assistente si chiama Meta AI.

Come riporta Il Messaggero in un articolo di domenica 30 marzo la novità sta arrivando gradualmente su tutti i dispositivi in Europa e in Italia e sarà presto disponibile anche per i profili Facebook e Instagram.

Fonte foto: ANSA Meta AI sbarca su WhatsApp in Europa e in Italia, ma l’icona è troppo invasiva: per il momento il servizio di intelligenza artificiale non può essere disattivato

Meta AI è si basa su Llama 3.2, un sistema linguistico di proprietà della stessa Meta. Si tratta di un servizio opzionale, dunque nonostante la sua presenza sia come chatbot su WhatsApp che come assistente digitale gli utenti non saranno obbligati a usufruirne.

Una volta aperta la finestra di conversazione con il chatbot vedremo un messaggio automatico in cui ci vengono illustrate le condizioni relative alla privacy. Come già detto, la novità di Meta non è ancora disponibile su tutti i dispositivi. Gli utenti non dovranno scaricare una nuova app, bensì devono solo attendere l’aggiornamento del proprio servizio WhatsApp.

L’intelligenza artificiale non si può disattivare

Tuttavia, anche se il rilascio di Meta AI è ancora graduale sono già arrivati i primi feedback negativi. Buona parte degli utenti, infatti, lamenta l’impossibilità di disattivare il servizio.

La volontà di disattivarlo nasce per due motivi: il primo è legato al timore che Meta AI possa avere accesso ai nostri messaggi (che vedremo nel prossimo paragrafo), il secondo all’interfaccia.

Come già detto, infatti, l’icona con sfumature blu di Meta AI si presenta in basso a destra sulla schermata principale di WhatsApp, una posizione che alcuni utenti ritengono scomoda perché collocata in un punto strategico dell’interfaccia. Per il momento le impostazioni non prevedono la disattivazione di Meta AI, ma non si esclude che i prossimi aggiornamenti prevedano un miglioramento in tal senso.

Meta AI legge i nostri messaggi?

La risposta è no. Nell’informativa sulla privacy si legge che Meta AI non legge né usa “i contenuti dei tuoi messaggi privati con amici e familiari per addestrare le nostre IA, a meno che tu o qualcuno nella chat non scelga di condividere tali messaggi con le nostre IA”. Cosa si intende per condividere?

Sempre Meta fa chiarezza: l’assistente sarebbe in grado di leggere “solo i messaggi che menzionano @Meta AI o che le persone scelgono di condividere con Meta AI”, mentre tutti gli altri messaggi restano protetti dalla crittografia end-to-end.