Apple lancia iOS 18.6 con novità attese per gli iPhone, la data e l'orario dell'aggiornamento

Apple è pronta a lanciare iOS 18.6, la nuova versione del sistema operativo in rilascio tra il 28 e il 29 luglio. L’aggiornamento punta su sicurezza e stabilità, con patch mirate e la correzione di un bug nella condivisione video. Compatibile con tutti i device supportati da iOS 18, anticipa l’arrivo di iOS 18.7 previsto per settembre.

Apple iOS 18.6 in arrivo

Con l’uscita della versione finale già nelle mani degli sviluppatori, iOS 18.6 è ormai pronto per il rilascio globale. L’aggiornamento sarà distribuito tra il 28 e il 29 luglio, probabilmente nel tardo pomeriggio, coinvolgendo milioni di utenti in tutto il mondo.

La decisione si inserisce nel piano di aggiornamenti previsto da Apple e anticipa l’arrivo di iOS 18.7, previsto per settembre.

L’aggiornamento a iOS 18.6 è previsto tra il 28 e il 19 luglio

Chi possiede un iPhone compatibile con iOS 18 potrà ricevere l’aggiornamento senza difficoltà: anche i modelli meno recenti saranno inclusi nel supporto. Una continuità che conferma l’attenzione di Apple verso la longevità dei propri dispositivi, molto apprezzata dalla sua community.

Come si scarica l’aggiornamento

Il nuovo software sarà scaricabile direttamente dal telefono, senza passaggi complicati. Il rilascio avverrà in modalità “Over The Air” (OTA), ormai la prassi per installare facilmente gli aggiornamenti iOS.

A differenza di altri update che introducono funzioni visibili e novità evidenti, iOS 18.6 concentra gli sforzi su due aspetti fondamentali: sicurezza e stabilità. In un periodo in cui i rischi digitali crescono costantemente, Apple ha puntato sul rafforzamento della protezione dei dati personali.

Le novità di Apple

L’aggiornamento ad iOS 18.6 infatti correzioni e miglioramenti pensati per ridurre i problemi tecnici e prevenire possibili falle nel sistema.

Tra gli interventi più importanti figura la risoluzione di un bug che impediva di condividere i video tramite l’app Foto: un difetto fastidioso per molti, ora finalmente risolto.

Di recente, all’evento WWDC 2025, Apple ha svelato iOS 26, che segna un’evoluzione importante grazie all’introduzione di “Apple Intelligence”, il suo nuovo sistema basato sull’IA.

Le funzioni intelligenti si integrano profondamente nel sistema, offrendo un’esperienza utente più fluida e personalizzata, in risposta diretta a colossi come OpenAI e Google.

La beta pubblica è già disponibile da luglio, mentre la versione definitiva arriverà in autunno per tutti i dispositivi compatibili.