Apple lancia iOS 26 e sfida OpenAI col rivoluzionario assistente IA, tutte le novità dalla WWDC 2025

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Apple è pronta a rivoluzionare l’esperienza degli utenti di iPhone con il nuovo iOS 26, con un rinnovato design, funzioni IA avanzate e personalizzazione profonda. Fra le numerose novità vengono introdotti cambiamenti in vari aspetti, dai messaggi al telefono, da Safari alla multimedialità, migliorando accessibilità, privacy e interazioni quotidiane.

iOS 26, la rivoluzione IA di Apple

In occasione della WWDC 2025, Apple ha svelato ufficialmente iOS 26, con l’obiettivo di ridefinire l’esperienza su iPhone e integrare funzioni di IA potenziate.

L’aggiornamento, annunciato lunedì 9 giugno da Cupertino, introduce un’interfaccia grafica completamente rinnovata e tante nuove funzionalità.

Fonte foto: IPA

Apple ha lanciato l’aggiornamento a iOS 26 per iPhone

Il nuovo design di iPhone

Con iOS 26, Apple rinnova l’interfaccia introducendo il design Liquid Glass, una superficie semi-trasparente capace di riflettere e rifrangere l’ambiente circostante, creando un senso di profondità dinamico e coinvolgente.

Senza rinunciare all’estetica tipica di iOS, l’esperienza visiva si arricchisce con effetti tridimensionali che rispondono al contesto e al movimento. Le schermate di blocco e Home, insieme a icone, widget e sfondi, diventano altamente personalizzabili e perfettamente integrate.

Le app Fotocamera, Foto e Safari si evolvono con interfacce essenziali, mentre Music, News e Podcast introducono barre dei comandi leggere e fluttuanti.

IA più potente con Apple Intelligence

Le capacità di Apple Intelligence si espandono notevolmente e si intrecciano con ogni aspetto del sistema operativo iOS 26.

Traduzioni in tempo reale diventano disponibili all’interno di app come FaceTime, Telefono e Messaggi grazie alla funzione Live Translation, che opera direttamente sul dispositivo per garantire riservatezza.

L’IA visuale interpreta i contenuti visualizzati e suggerisce azioni pertinenti, integrandosi anche con strumenti come ChatGPT o motori di ricerca e-commerce.

Intanto, strumenti creativi come Genmoji e Image Playground si evolvono, mentre funzioni come il filtraggio delle chiamate e il tracciamento delle spedizioni migliorano l’interazione quotidiana.

Le altre novità

Apple ha riprogettato inoltre CarPlay, migliorandone l’interfaccia per garantire maggiore sicurezza e praticità: le chiamate in arrivo ora si presentano in modo ridotto, permettendo di mantenere visibili indicazioni e informazioni utili.

L’app Messaggi si arricchisce con preferiti, reazioni Tapback, widget e aggiornamenti in tempo reale tramite Live Activities. Su Apple Music arrivano la traduzione dei testi, la funzione Lyrics Pronunciation e AutoMix, che sfrutta l’intelligenza artificiale per creare transizioni musicali fluide.

Apple Wallet integra opzioni di rateizzazione e premi, mentre carte d’imbarco aggiornate forniscono notifiche live. Apple Games debutta come piattaforma centrale per il gaming, accanto a novità su AirPods, accessibilità e parental control.

I dispositivi compatibili

iOS 26 è già disponibile per gli sviluppatori tramite l’Apple Developer Program, mentre la beta pubblica arriverà il prossimo mese con il rilascio ufficiale previsto in autunno. L’aggiornamento sarà gratuito e disponibile per tutti gli iPhone 11 e successivi. Non saranno più supportati, invece, i modelli iPhone XS, XS Max e XR.

Di seguito tutti i modelli compatibili con iOS 26:

iPhone 16e

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2ª generazione e successive)