Milano, massacrato nel sonno: 6 arresti per l’omicidio di Jhonny Sulejmanovic. Uno preso in Francia

È di 6 arresti il bilancio dell’operazione delle forze dell’ordine per l’omicidio di Jhonny Sulejmanovic, avvenuto a Milano tra il 25 e il 26 aprile 2024. Un giovane di 22 anni è stato estradato dalla Francia e sarà messo a disposizione dell’autorità giudiziaria milanese.

Estradizione dalla Francia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, dopo l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare, due dei destinatari del provvedimento si erano resi irreperibili. Grazie alla collaborazione del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e all’intervento degli uffici Interpol, uno dei ricercati è stato rintracciato in Francia. In esecuzione di un mandato di arresto europeo, la polizia transalpina ha eseguito l’arresto il 5 marzo, portando all’estradizione del giovane.

Dettagli dell’omicidio

Il giovane è ritenuto responsabile in concorso dell’omicidio su cui la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha svolto le indagini. Gli agenti della Squadra Mobile avevano già arrestato lo scorso anno quattro persone per l’omicidio, ricostruendo le dinamiche dell’aggressione mortale. Sei persone, giunte in via Varsavia a bordo di un’autovettura nera, avevano assaltato il furgone dove dormiva la vittima con la moglie, infrangendo i vetri con mazze di ferro e sparando almeno tre colpi d’arma da fuoco. Prima di allontanarsi, avevano sparato ulteriori colpi a scopo intimidatorio verso i familiari della vittima, accorsi sul posto.

Ricerca del sesto componente

Continua l’attività della Polizia di Stato volta a rintracciare il sesto componente del gruppo destinatario dell’ordinanza. Le indagini proseguono per assicurare alla giustizia tutti i responsabili di questo grave reato.

