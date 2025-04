Perugia, si finge carabiniere per truffare due anziani con la scusa del figlio arrestato: arrestato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo italiano è stato arrestato a Perugia per tentata truffa in flagranza. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato, intervenuta presso il domicilio di un cittadino italiano e della sua coniuge, vittime di un tentativo di truffa telefonica.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale della Squadra Mobile di Perugia è intervenuto a seguito di una segnalazione al N.U.E. Gli agenti hanno raggiunto l’abitazione delle vittime mentre queste erano ancora al telefono con il truffatore, che si era finto un appartenente all’Arma dei Carabinieri.

La dinamica della truffa

Il truffatore aveva informato le vittime che il loro figlio era stato arrestato per un grave incidente stradale e che per la sua scarcerazione era necessaria una somma di denaro. Gli agenti, posizionati all’interno e all’esterno dell’abitazione, hanno atteso l’arrivo del truffatore, come da accordi presi con le vittime.

L’arresto

Il presunto truffatore, ancora al telefono con le vittime, è entrato in casa dove è stato accolto dagli agenti della Squadra Mobile. Nonostante un tentativo di fuga, l’uomo è stato arrestato per tentata truffa in flagranza. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Perugia Capanne.

