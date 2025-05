Zelensky accetta l'invito del Cremlino sulla guerra tra Russia e Ucraina, "Aspetto Putin in Turchia giovedì"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky apre alla proposta lanciata dall’omologo russo Vladimir Putin di negoziati diretti tra Russia e Ucraina da tenersi in Turchia. Zelensky ha ribadito la necessità di un cessate il fuoco “completo e duraturo” come base per le trattative, ma si è anche detto pronto ad incontrare il leader del Cremlino: “Giovedì aspetterò Putin in Turchia. Personalmente”.

Zelensky: “Giovedì aspetterò Putin in Turchia”

In un messaggio televisivo nella tarda serata di sabato il presidente russo Vladimir Putin ha proposto negoziati diretti all’Ucraina da tenersi nei prossimi giorni in Turchia.

Nella serata di domenica 11 maggio è arrivata la risposta del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Fonte foto: ANSA Zelensky con i leader di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia

Zelensky ha dichiarato di aspettarsi che la Russia si impegni per un cessate il fuoco “duraturo” e che Kiev è pronta per colloqui diretti con Mosca.

“Non ha senso prolungare le uccisioni. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse”, ha scritto su X.

Nelle stesse ore il presidente turco Erdogan ha fatto sapere all’omologo francese Macron di essere pronto ad ospitare i negoziati in Turchia.

Il presidente francese ha ribadito la necessità di una tregua che consenta lo svolgimento dei negoziati la prossima settimana.

Guerra tra Ucraina e Russia, la proposta di negoziati in Turchia

A proporre la ripresa delle trattative è stato il leader russo Vladimir Putin con un insolito messaggio televisivo nella tarda serata di sabato 10 maggio.

Putin ha proposto negoziati diretti tra Russia e Ucraina che si dovrebbero tenere a Istanbul in Turchia a partire da giovedì 15 maggio, senza però condizioni preliminari.

L’annuncio del leader del Cremlino è arrivato in risposta alla proposta di un cessate il fuoco di trenta giorni avanzata dall’Ucraina e sostenuta dai principali partner europei e dagli Stati Uniti.

Una proposta accompagnata dalle minacce del presidente americano Donald Trump di nuove e più dure sanzioni in caso di rifiuto.

Putin non risponde sul cessate il fuoco

Putin non ha risposto alla richiesta di cessate il fuoco, avanzando invece la proposta di negoziati senza condizioni preliminari.

Zelensky ha accettato l’invito, ma ha ribadito la necessità che Mosca risponda alla proposta di tregua: “A partire da domani, attendiamo un cessate il fuoco”.

“Un cessate il fuoco completo e incondizionato, che duri abbastanza a lungo da fornire una base necessaria alla diplomazia, potrebbe avvicinare significativamente la pace”, scrive su X il presidente ucraino.

“L’Ucraina lo propone da tempo, i nostri partner lo stanno proponendo e il mondo intero lo invoca. Attendiamo una risposta chiara dalla Russia”.