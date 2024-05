Fonte: iStock Uno studio ha analizzato i rischi per i pedoni

In un modo o in un altro, le auto elettriche sono sempre in prima pagina e non è sempre una cosa positiva. Uno studio della London School of Hygiene & Tropical Medicine, infatti, ha analizzato il rischio di essere investiti da un’auto elettrica, mettendo a confronto i dati raccolti con quelli relativi alle auto tradizionali. Secondo l’indagine, anche a causa di un motore silenzioso, le auto elettriche verrebbero coinvolte con maggiore frequenza in incidenti stradali con pedoni tra le vittime.

I risultati dello studio

Durante lo svolgimento dello studio della London School of Hygiene & Tropical Medicine, ben 96.000 pedoni sono stati coinvolti in incidenti stradali con auto o taxi. Solo il 2% del totale degli incidenti, però riguardava un’auto elettrica (o un’auto ibrida con funzionamento in modalità a zero emissioni). Questo dato, però, non è sufficiente a valutare con precisione il rischio di essere investiti da un’auto elettrica in quanto le auto a zero emissioni rappresentano una porzione minima del parco circolante del Regno Unito.

Secondo lo studio, infatti, ogni 100 milioni di miglia percorse dalle auto elettriche in un anno si registrano 5,16 incidenti con pedoni tra le vittime. Per le auto tradizionali, invece, questo dato è molto più basso: a parità di miglia percorse, infatti, con le auto tradizionali gli incidenti con pedoni tra le vittime sono solo 2,4. In pratica, quindi, le auto a zero emissioni hanno più probabilità, in base a questo studio, di essere coinvolte in un incidente stradale con un pedone.

Questi dati rappresentano un campanello d’allarme da non sottovalutare, soprattutto considerando il fatto che, nel corso del prossimo futuro, le auto elettriche saranno molte di più e la loro incidenza sul parco circolante sarà maggiore, andando a superare quella delle auto dotate di motori tradizionali. Per garantire la sicurezza dei pedoni, le auto moderne utilizzano sistemi come la frenata automatica d’emergenza, con riconoscimento dei pedoni. Tali sistemi sono essenziali per la sicurezza.

Cosa rende pericolose le elettriche

Ci sono alcuni fattori che possono aver inciso sui numeri emersi dallo studio. Le auto elettriche sono silenziose, a differenza delle auto a benzina o diesel che, invece, emettono un rumore facilmente udibile durante la marcia, anche a bassa velocità, legato al funzionamento del motore a combustione. Per questo motivo, un’elettrica può passare quasi inosservata e potrebbe cogliere di sorpresa un pedone distratto, soprattutto in una città caotica e rumorosa.

C’è poi da considerare l’esperienza di guida di chi sceglie un’auto elettrica. Molti automobilisti giovani sono oggi più propensi a scegliere un’auto elettrica. Per via della scarsa esperienza di guida o anche per una minore prudenza, o ancora di uno scarso utilizzo degli indicatori di direzione, questi automobilisti potrebbero essere coinvolti in sinistri con pedoni con maggiore frequenza rispetto ad automobilisti più esperti e maggiormente legati alle auto tradizionali.

I dati dello studio della London School of Hygiene & Tropical Medicine sono, quindi, un primo segnale legato a un possibile problema di sicurezza per le auto elettriche in futuro. La questione andrà, di certo, approfondita. Per il futuro, potrebbe essere necessario adottare misure specifiche per minimizzare i rischi per i pedoni legati all’aumento della circolazione di auto elettriche.