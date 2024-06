La Cina diventerà sempre più rilevante per il mondo delle quattro ruote a zero emissioni: la quota di mercato sarà da record entro il 2035 secondo un nuovo report

Fonte: 123RF Crescita record per le auto elettriche in Cina nei prossimi anni

Il settore delle auto elettriche è sempre più legato alla Cina, sia in termini di volumi di vendita che di costruttori che hanno scelto la strada della mobilità a zero emissioni. Questo trend è destinato a crescere nel corso dei prossimi anni, confermando il ruolo di primo piano della Cina per il mondo delle auto elettriche. Una conferma in tal senso arriva da un rapporto pubblicato dalla China Automotive Battery Innovation Alliance che ha evidenziato alcune importanti stime sul futuro della Cina del mondo delle auto elettriche.

Un futuro da protagonista

Il mondo dell’auto cinese deve fare i conti con i dazi applicati dall’UE, che punta ad arginare la crescita dei costruttori asiatici nel continente. Nel frattempo, però, le stime per il futuro confermano il ruolo di primissimo piano che la Cina avrà nell’elettrificazione del mondo delle quattro ruote, con numeri che potrebbero raggiungere livelli impressionati nel corso dei prossimi anni. In particolare, nel 2035 (data che era stata scelta dall’UE per lo stop alla vendita di auto non elettriche) la Cina potrebbe superare il 50% di quota di mercato globale per quanto riguarda le auto elettriche circolanti in tutto il mondo. Tra poco più di dieci anni, infatti, ci dovrebbero essere circa 70 milioni di auto elettriche in circolazione.

Oltre 38 milioni di auto a zero emissioni dovrebbero circolare lungo le strade cinesi. In sostanza, il mercato delle quattro ruote in Cina diventerà sempre più caratterizzato dai modelli a zero emissioni e andrà a ricoprire un ruolo sempre più rilevante nel programma di elettrificazione globale del settore. A contribuire a questo risultato sarà la prossima crescita delle vendite di auto elettriche in Cina nel corso dei prossimi anni. Le stime dell’Alliance, infatti, confermano come il mercato cinese dovrebbe registrare una quota record di auto a zero emissioni. Entro il 2035, infatti, circa il 90% delle auto vendute ogni anno in Cina dovrebbero essere elettriche. Questi numeri, tutti da verificare nel corso dei prossimi anni, fotografano chiaramente i trend principali del mercato delle quattro ruote su scala globale nel corso dei prossimi anni. Anche i costruttori esteri dovranno adeguare le proprie strategie per sfruttare le tendenze del mercato cinese nel corso dei prossimi anni.

L’Italia insegue

Il mondo dell’auto punta sempre di più sull’elettrico, nonostante le difficoltà legate ai costi più elevati che rendono le vetture a zero emissioni ancora inaccessibili ad alcuni automobilisti. Nel frattempo, mentre la Cina cresce e punta all’elettrificazione completa del mercato, l’Italia è ancora indietro. Gli ultimi dati sul nostro mercato, infatti, confermano una quota di mercato del 2,9% delle elettriche. L’arrivo dei nuovi incentivi darà una spinta ma la misura non è sufficiente per garantire una crescita nel lungo periodo. Servono, infatti, le condizioni tali da poter rendere le auto elettriche accessibili e facilmente utilizzabili. I prezzi, quindi, devono diminuire e si deve registrare una crescita della rete di stazioni di ricarica.