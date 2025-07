Artiom Naliato morto in guerra, il 21enne italiano era stato adottato ma era tornato in Ucraina per difenderla

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Artiom Naliato, 21enne residente in Veneto, è morto in guerra in Ucraina. Il giovane, di origini ucraine, era stato adottato da piccolo da una famiglia di Tribano, in provincia di Padova. Era tornato in patria per difendere la sua terra natale. Il suo decesso risale allo scorso lunedì.

Chi è Artiom Naliato morto in guerra in Ucraina

Come riportato da ANSA, Artiom Naliato aveva scelto di lasciare Tribano per tornare in Ucraina e difendere la sua terra natale.

Il messaggio del sindaco di Tribano per Artiom Naliato

Il sindaco di Tribano, Massimo Cavazzana, ha dedicato un pensiero ad Artiom Naliato su Facebook.

Nel post pubblicato dal primo cittadino del paese veneto si legge: “Con immensa tristezza salutiamo Artiom Naliato che ha scelto di combattere una guerra che portava nel cuore per la libertà del suo Paese d’origine a cui si sentiva profondamente legato. Ci stringiamo attorno al dolore della Famiglia per il ‘vuoto lasciato'”.

Sotto al messaggio del sindaco di Tribano Massimo Cavazzana sono diversi i commenti di parenti, amici e conoscenti di Artiom Naliato.

In uno si legge: “Una parte del tuo cuore era sempre rimasto nella terra d’ origine. Te ne sei andato per sempre per adempiere al tuo forte desiderio”.

Un altro commento recita: “Riposa in pace amico mio avevi un cuore grande“.

Un utente ha poi scritto: “Pensare che mi sono chiesto proprio l’altro giorno che fine avevi fatto”.

Chi sono e quanti sono gli italiani morti nella guerra in Ucraina

Prima di Artiom Naliato era deceduto in Ucraina Thomas D’Alba, settimo italiano morto combattendo sul fronte del conflitto tra Kiev e Mosca.

La lista dei cittadini italiani morti in Ucraina include anche i nomi di Antonio Omar Dridi (palermitano di 35 anni), Manuel Mameli (25 anni, di Cagliari), Edy Ongaro (46 anni, originario di Portogruaro), Benjamin Giorgio Galli (27enne originario di Varese), Elia Putzolu (27 anni, nato a Roma e cresciuto in Toscana) e Massimiliano Galletti (59 anni, che svolgeva servizio volontario di assistenza ai combattenti in una località non distante da Kiev).