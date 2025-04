Assemblea Generali conferma Donnet come Ceo, chi è il dirigente francese: in Cda anche Caltagirone

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Si è conclusa con la conferma di Philippe Donnet come amministratore delegato l’assemblea degli azionisti di Generali, che ha visto anche la permanenza di Caltagirone con tre consiglieri grazie al sostegno di UniCredit.

Donnet Ceo e Sironi presidente: tutto confermato a Generali

L’assemblea dei soci di Generali, riunita per rinnovare il consiglio di amministrazione, ha confermato nella carica di amministratore delegato l’uscente Philippe Donnet, e come presidente Andrea Sironi.

Entrambi i candidati erano sostenuti dall’azionista di maggioranza della grande compagnia assicurativa italiana, Mediobanca, che controlla il 13,04% delle azioni ma che ha attirato i voti del 36,02% del capitale sociale.

Un risultato che dà continuità alla gestione di Generali, dato che Donnet è al suo quarto mandato consecutivo da Ceo della società. Il titolo alla Borsa di Milano è cresciuto dell’1,15% in giornata dopo la notizia.

Caltagirone rimane nel consiglio di amministrazione

Il secondo azionista di Generali, l’imprenditore edile ed editore Francesco Gaetano Caltagirone, che controlla circa il 6% delle azioni della società, è riuscito ad attirare il voto della maggioranza relativa dei soci, il 36,8%.

Questo però non è bastato ad assicurargli la maggioranza del capitale sociale, dato che i suoi votanti controllavano soltanto il 25% di Generali. Caltagirone esprimerà comunque tre consiglieri: Flavio Cattaneo, Marina Brogi e Fabrizio Palermo.

A sostenere Caltagirone ci dovrebbe essere stata anche UniCredit, tra i principali azionisti di Generali. Edizione, holding della famiglia Benetton, si sarebbe invece astenuta con il resto del 10% degli azionisti.

Chi è il Ceo di Generali Philippe Donnet

Philippe Donnet, come detto, è al suo quarto mandato da amministratore delegato (Ceo) di Generali. Francese con cittadinanza italiana, è un dirigente d’azienda a capo di Generali dal 2016.

Classe 1960, ha iniziato la sua carriera da dirigente d’azienda in AXA, per poi proseguire in Wendel e approdare nel 2013 a Generali, come amministratore delegato della sezione italiana.

“Oggi hanno vinto le Generali. Non è stato un risultato personale. Il mercato si è espresso molto chiaramente, all’unanimità. Non era un referendum sulla joint venture con Natixis e se lo fosse stato, sarebbe stato vinto” ha dichiarato Donnet dopo le votazioni.