Doppia vendita Iveco, Defence a Leonardo e civile agli indiani di Tata Motors: operazione da 5,5 miliardi

Iveco è pronta a dividersi: il settore militare, Iveco Defence Vehicles, passerà a Leonardo e Rheinmetall, mentre il ramo civile, che riguarda la produzione di camion, bus e motori, andrà a Tata Motors. L’operazione, che per Exor dovrebbe fruttare almeno 1,7 miliardi, coinvolge in totale circa 14mila dipendenti.

Iveco verso la cessione in due rami

Il processo di dismissione di Iveco entra nel vivo con una doppia trattativa in fase avanzata. Il comparto della difesa passerà sotto il controllo di Leonardo e del partner tedesco Rheinmetall, mentre la sezione dedicata alla produzione di veicoli industriali e autobus dovrebbe finire nelle mani di Tata Motors, colosso automobilistico indiano.

Il 30 luglio è la giornata delle decisioni definitive, con il consiglio di amministrazione di Iveco Group convocato a Torino per l’approvazione dei conti semestrali, e il board di Leonardo a Roma.

John Elkann durante le celebrazioni per i 50 anni di Iveco

L’affare con Leonardo vale miliardi

L’operazione è strutturata su due binari paralleli. Iveco Group, detenuta per il 27,06% da Exor (la holding degli Agnelli-Elkann-Nasi) ha deciso di avviare la dismissione partendo dalle attività militari, per poi procedere con la vendita della componente civile.

La divisione difesa, Iveco Defence Vehicles (Idv), interamente controllata da Iveco, rappresenta un asset strategico che richiede una gestione separata prima di qualsiasi passaggio del resto dell’azienda.

Leonardo – partecipata dallo Stato con una quota del 30,2% – ha formato una cordata con il gruppo tedesco Rheinmetall per rilevarla. Le due aziende già collaborano in una joint venture per la produzione di mezzi blindati e carri armati destinati all’esercito italiano.

In ballo c’è una maxi-commessa decennale da 23,2 miliardi di euro, alla quale Idv dovrebbe partecipare come fornitore strategico: uno scenario che ha spinto verso l’alto la valutazione dell’azienda, con Exor che punta a un incasso minimo di 1,7 miliardi di euro.

Tata Motors subentra nel ramo civile

Il secondo segmento dell’operazione riguarda le attività civili di Iveco, tra cui la produzione di camion, autobus e motori.

Questo comparto sarebbe destinato a Tata Motors, che ha già rassicurato sugli impianti, sulla centralità della sede di Torino e sulla tutela dei dipendenti, garantendo che la forza lavoro non sarà ridotta.

Il colosso indiano inoltre assicurerà “la promozione di una cultura di eccellenza, in cui ai dipendenti qualificati verranno offerte opportunità di formazione e sviluppo di carriera”, si legge nella nota congiunta.

Il sostegno del governo

Segnali ottimi sono arrivati, in merito all’operazione di Exor, anche dal governo, che “sostiene investimenti esteri di qualità e seguirà da vicino l’evoluzione dell’operazione, per garantire la tutela dell’occupazione, delle risorse strategiche e della filiera produttiva” si legge nella dichiarazione di fonti governative, riportate da Ansa.

“Il progetto di fusione rappresenta un riconoscimento del valore delle tecnologie italiane” viene sottolineato, aggiungendo che il governo vigilerà restando “disponibile a collaborare con tutti i soggetti coinvolti per favorire un risultato utile alla nostra nazione”.