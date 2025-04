"Obbligo di assicurazione e targa sulle Ebike", ma è un pesce d'aprile: cosa prevede davvero la norma

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

La notizia dell’obbligo di assicurazione e targa per le Ebike ha mandato nel panico numerosi possessori di questo mezzo. Ovviamente si è trattato di un pesce d’aprile, e qualcuno ha abboccato. Tuttavia, in Italia esistono diverse regole da seguire per muoversi in sicurezza con la bicicletta elettrica. Anche se tra queste non ci sono l’obbligo di targa e assicurazione.

Obbligo di targa e assicurazione per Ebike: solo un pesce d’aprile

La notizia è stata rilanciata nel giorno storicamente votato alle bufale, il primo aprile. Alcuni siti specializzati hanno scritto dell’entrata in vigore di una nuova legge che obbliga i possessori di Ebike a essere in possesso di targa e assicurazione.

Pur trattandosi di una simpatica bufala, la notizia è entrata tra i temi di discussione nella rete. Vediamo allora quali sono le regole che vanno rispettate per muoversi con la bici elettrica, mezzo sempre più diffuso in Italia e non solo.

L’unico caso in cui la Ebike ha bisogno di targa e assicurazione

Le Ebike, note anche come bici a pedalata assistita, sono biciclette che si muovono anche grazie a un motore elettrico, che fornisce una spinta propulsiva aggiuntiva a quella della pedalata. Una funzione particolarmente amata da chi le usa soprattutto per i tratti in salita.

Sono normalmente più robuste delle normali bici, essendo dotate di motore, batteria, caricabatteria, interruttore e sensore di pedalata. Le norme stabiliscono una velocità massima di 25 km/h e una potenza del motore massima di 250 watt.

In caso di modifica di queste caratteristiche, la Ebike diventa a tutti gli effetti un ciclomotore non omologato e non può circolare sulle strade pubbliche senza (in questo caso sì) assicurazione e targa.

Cosa stabilisce la norma EN15194 sulle Ebike

A livello europeo la norma di riferimento per le Ebike è la EN15194 (sigla completa UNI EN 15194:2017+A1:2023) entrata in vigore nel settembre del 2023.

Questa norma fissa uno standard europeo unitario per le bici elettriche e per i componenti e si applica ai modelli di Ebike per uso privato e commerciale. La stessa norma stabilisce, per esempio, che le manipolazioni devono essere evitate, o compensate con altre misure.

Tra le ultime novità introdotte dalla EN15194 ci sono i requisiti relativi alle batterie al litio, che devono essere conformi alla norma EN 50604-1. Insomma, le regole sulle Ebike esistono, ma nessuna di queste – se la bici non è stata modificata – prevede l’obbligo di targa e assicurazione. Nessuna novità è stata introdotta, in materia, dal nuovo codice della strada.