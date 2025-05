Rai senza rivali per trasmettere i Festival di Sanremo dal 2026 - 2028, Warner Bros e Mediaset non partecipano

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il Festival di Sanremo sarà ancora sulla Rai. Il Comune ligure ha infatti annunciato che la tv pubblica è stata l’unica azienda a presentare la manifestazione di interesse al bando indetto nelle scorse settimane. Al termine della scadenza solo una busta è stata presentata, quella della Rai, nulla dai possibili competitor come Mediaset e Warner Bros. Se non ci saranno intoppi, al termine della procedura sarà firmato il contratto per l’organizzazione e la trasmissione del Festival di Sanremo per le edizioni 2026, 2027 e 2028.

Festival di Sanremo, scaduto il termine per il bando

È scaduto alle 12.30 di oggi, lunedì 19 maggio, il termine per la manifestazione d’interesse al bando relativo all’individuazione del partner per l’organizzazione e la trasmissione del Festival di Sanremo.

Un bando indetto dal Comune di Sanremo nelle scorse settimane in seguito alla sentenza del Tar della Liguria dello scorso dicembre che ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto del festival alla Rai.

Il bando riguarda l’organizzazione del Festival per il prossimo triennio, le edizioni 2026, 2027 e 2028, e prevede una eventuale proroga per un massimo di altri due anni.

Solo la Rai al bando del Comune

Alla scadenza dei termini, al Comune di Sanremo è stata depositata una sola busta, presentata dalla Rai. Lo riport Adnkronos.

Nessuno degli altri possibili concorrenti alla fine ha deciso di partecipare al bando per accaparrarsi il Festival di Sanremo.

Già nei giorni scorsi il gruppo Warner Bros Discovery aveva annunciato che non avrebbe partecipato al bando, mentre nulla era uscito da Mediaset.

Si va quindi verso la conferma dello storico partner del Festival della Canzone italiana per il triennio 2026-2028.

Il commento del sindaco

“Quello di oggi è stato un passaggio chiave e come Amministrazione comunale possiamo dirci soddisfatti di questo esito”, ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Sanremo Alessandro Mager.

“Dal pronunciamento del TAR Liguria del dicembre scorso sono passati cinque mesi durante i quali non abbiamo smesso di lavorare un solo giorno a questa pratica così importante, delicata e complessa”, ha spiegato.

“Certamente il fatto che Rai abbia risposto positivamente alla manifestazione è motivo di soddisfazione aggiunta”, ha aggiunto.

“Parliamo del nostro partner storico, con un know-how eccezionale, con cui abbiamo costruito gli straordinari successi degli ultimi anni”.

I prossimi passi

Ora l’amministrazione comunale di Sanremo procederà con la nomina della commissione di valutazione incaricata di esaminare l’offerta presentata dalla Rai.

Completate le verifiche, si passerà alla fase di negoziazione tra Comune e azienda.

Non è però detto che si procederà con la gara. Tra pochi giorni, il 22 marzo, ci sarà infatti l’udienza al Consiglio di Stato per i ricorsi presentati dalla Rai e dallo stesso Comune contro la sentenza del Tar della Liguria.