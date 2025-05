Papa Leone XIV e il rapporto con Sanremo, le origini italiane di Prevost e il legame con Bergoglio

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Papa Leone XIV è il primo Pontefice nordamericano e statunitense ma il suo legame con l’Italia va ben oltre il Vaticano e la lingua parlata perfettamente. Ci sono anche le radici di Robert Francis Prevost, e in particolare le origini del nonno e del bisnonno, a raccontare una profonda connessione con il nostro Paese, in particolare con il Piemonte e con la Liguria. Un punto di contatto, inoltre, con Papa Francesco.

Le origini di Papa Leone XIV

Da Chicago a Roma. Papa Leone XIV è sì nato negli Stati Uniti, nel 1955, ma le sue origini sono ben più complesse e abbracciano, oltre agli Usa, anche Francia, Spagna e Italia.

Un certificato anagrafico italiano diretto ancora non è stato diffuso ma fonti giornalistiche e documenti pubblici americani svelano le origini italiane di Prevost.

In particolare il nuovo pontefice, di madre creola, è legato all’Italia per quelle che sono le orgini familiari del ramo sia materno sia paterno.

Il legame del nonno con il Piemonte

Secondo il Corriere della Sera, il nonno paterno di Leone XIV era legato al comune di Settimo Rottaro, in provincia di Torino.

Tanto che nella zona ancora oggi il cognome Prevost è piuttosto diffuso.

Esiste poi un documento del 1950, un censimento statunitense, che documenta come il signor John R. Prevost, nonno paterno del neo eletto Papa, fosse stato registrato come nato in Italia.

Il bisnonno e la Liguria

Ma anche da parte di madre esistono legami e radici italiane. Secondo l’Ansa, Jacques Martino, il bisnonno materno di Leone XIV, era nato a Sanremo per poi emigrare a New Orleans, in Louisiana.

Fu poi Joseph Martinez, il nonno materno, a trasferirsi a Chicago e a sposare una francese, Suzanne Fontaine, originaria di Le Havre (mentre il bisnonno aveva sposato una cittadina statunitense).

La mamma, Mildred Martinez, era figlia di immigrati spagnoli e creoli: questo completa il complesso quadro di origini familiari che include Stati Uniti, Francia, Spagna e Italia.

Il legame con Bergoglio

Dopo i tanti anni trascorsi in missione in Perù, Prevost tornò a Roma (dove aveva studiato diritto canonico) nel 2023 quando Papa Francesco lo nominò prefetto del dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina.

Il legame con Bergoglio, dunque, emergerebbe anche dalle comuni origini italiane: il defunto Pontefice aveva radici sulle colline del Basso Monferrato: il nonno, la nonna e il padre di Bergoglio lasciarono l’Astigiano per l’Argentina nel 1929.