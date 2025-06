Sanremo 2026 slitta a fine febbraio per lasciare spazio alle Olimpiadi Milano - Cortina: le voci sulle date

Quasi certamente Sanremo 2026 non andrà in onda a inizio febbraio, come da tradizione. Il motivo è presto spiegato. In quei giorni la Rai trasmetterà le Olimpiadi invernali Milano-Cortina. L’emittente pubblica non ha intenzione di mandare in onda in sovrapposizione i due eventi per salvaguardare gli ascolti e, di conseguenza, gli introiti pubblicitari. Il Festival dovrebbe essere dirottato a fine febbraio.

Sanremo 2026 a fine febbraio, prima spazio alle Olimpiadi Milano-Cortina

Al momento manca l’ufficialità, ma, come riferisce il quotidiano romano Il Messaggero, Il Festival di Sanremo 2026 dovrebbe trovare spazio a fine febbraio perché nel classico ‘periodo Ariston‘ saranno trasmesse le Olimpiadi invernali.

La celebre kermesse musicale dovrebbe andare in onda nell’ultima settimana di febbraio, più precisamente dal 24 al 28, mentre le Olimpiadi potranno essere viste dagli utenti durante la seconda e la terza settimana di quel mese.

Fonte foto: ANSA Carlo Conti, conduttore e direttore artistico di Sanremo

In questo momento, però, la Rai non può rivelare e confermare nulla. Motivo? Perché fino all’esito della gara per l’assegnazione dell’organizzazione del Festival da parte del Comune non può essere fatta alcuna ufficializzazione relativa alle date da parte della tv pubblica.

Il Festival a marzo? Perché l’opzione è stata scartata

L’AdnKronos ha aggiunto che la Rai può anche decidere di proporre Sanremo nella prima settimana di marzo. Tuttavia, tale opzione sarebbe stata scartata in quanto i piani alti di Viale Mazzini avrebbero il timore che una simile collocazione potrebbe avere un impatto negativo sugli ascolti tv.

Il ragionamento della dirigenza Rai sarebbe il seguente: in pieno inverno è più probabile che le famiglie italiane passino cinque serate tranquille in casa davanti al piccolo schermo per seguire il Festival, invece più si va in là con il tempo e più aumenta il rischio che le persone escano.

Rimane il fatto che per il momento non c’è stata alcuna ufficializzazione delle date. Sempre sul fronte inerente alle aspettative degli ascolti tv, c’è anche da ragionare su un’altra incognita che da tempo fa preoccupare i vertici Rai: il calendario calcistico di campionato e quello delle coppe.

In questo caso, però, si può fare ben poco in quanto non è possibile sapere con largo anticipo quali big match calcistici si disputeranno nelle date in cui si deciderà di collocare Sanremo.