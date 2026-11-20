La sostanza che era costata una squalifica al numero 2 del mondo torna nel mondo del tennis: la tennista statunitense fermata 2 anni per doping ma le differenze nei due casi sono evidenti

Il clostebol torna a far capolino. La sostanza dopante che è stata al centro della vicenda che ha riguardato Jannik Sinner torna a farsi vedere nel mondo del tennis. La squalifica di due anni inflitta alla statunitense Jessica Eudovic torna ad accendere l’attenzione sul doping, l’Itia ha usato il pugno di ferro ma le differenze con il caso Sinner sono molto più che evidenti.

La squalifica di Eudovic

La sentenza della ITIA arriva a distanza di oltre un anno da quando Jessica Eudovic è stata trova positiva per doping. L’atleta statunitense era risultata positiva al clostebol nel corso di un test per il World Tennis Tous a Santa Tecla, El Salvador, il primo ottobre 2025. Il processo ha presto la sospensione immediata in via precauzionale con la decisione definitiva che è arrivata solo nella giornata di giovedì 19 novembre. Le motivazioni per la squalifica di due anni sono riportate nel lungo comunicato dell’ITIA: “Il tribunale ha deciso che nonostante Eudovic non sia riuscita a dimostrare come il clostebol è entrato nel suo corpo, l’infrazione non è stata intenzionale. Nel prendere la sua decisione, il tribunale ha considerato le prove scientifiche che dimostrano come il livello di clostebol trovato sia molto basso. Eudovic non è stata in grado stabilire come abbia assunto la sostanza, e per questo motivo il tribunale non ha potuto considerare una ulteriore riduzione della sanzione. Dopo il tempo già scontato, potrà tornare a giocare il 20 novembre 2027”.

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Le differenze con il caso Sinner

Il caso doping che ha visto coinvolto Jannik Sinner però è difficilmente assimilabile a quello di Eudovic, in comune c’è la sostanza incriminata. Ma il tennista altoatesino è riuscito a dimostrare nel corso del suo processo, con riscontri oggettivi, testimonianze e perizie, l’origine esatta del contatto accidentale avvenuto tramite i massaggi dell’allora fisioterapista Giacomo Naldi che aveva utilizzato uno spray cicatrizzante (contenente clostebol) per curare la ferita a un dito. Inoltre nel caso di Sinner, la concentrazione rivelata nelle urine era talmente bassa da risultate compatibile unicamente a un contatto transdermico indiretto e priva di qualsiasi tipo di beneficio sulla prestazioni sportive.

Chi è Jessica Eudovic

Una carriera che comincia con il piede sbagliato. Jessica Eudovic ha infatti solo 19 anni (18 al momento dell’apertura del procedimento) e fino a questo momento è stata attiva solo nei tornei del circuito professionistico minore femminile organizzato dalla ITF. Nessun punto conquistato per la classifica WTA ma subito prima della sospensione per doping era arrivata al miglior ranking della sua carriera raggiungendo la posizione numero 1104. Ora uno stop che dura dall’ottobre 2025 e che terminerà solo tra un anno quando avrà di nuovo la possibilità di scendere in campo e mettersi alle spalle questa vicenda.