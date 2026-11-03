La programmazione tv giorno per giorno per le partite di calcio, tennis, basket e altro e i gp di F1 e MotoGP in chiaro su Rai, Mediaset, Sky o Amazon
Il palinsesto di tutte le trasmissioni sportive sui principali canali televisivi italiani. Non solo le partite di calcio, ma anche gli eventi di F1 e Motomondiale, basket, volley, tennis, rugby. Tutto il meglio della programmazione sportiva in diretta delle tv in chiaro, satellitari e in streaming. Per ciascun evento, partita o gran premio che sia, di seguito si può leggere, giorno per giorno, l’ora di inizio dell’evento, lo sport di riferimento, il nome dell’evento e le emittenti tv o le piattaforme streaming che lo trasmettono in diretta. Ecco dunque di seguito, l’elenco degli eventi previsti per oggi e/o per i prossimi giorni.
Oggi – 03 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|04:00
|Calcio, Liga Profesional:
Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia
|Sportitalia
|11:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a giornata
|Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
|14:00
|Calcio, UEFA Youth League:
Manchester United U19-Roma
|Sky Sport Calcio
|16:30
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a giornata
|Sky Sport Max
|18:45
|Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Ucl
|Sky Sport 1
|18:45
|Calcio, UEFA Champions League:
Galatasaray-Stoccarda
|Sky Sport Calcio, Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Champions League:
Shakhtar Donetsk-Sporting
|Sky, Sky Sport Arena
|19:00
|Basket, Eurocup:
PAOK Thessaloniki-BC Roma
|Sky Sport Mix
|19:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a giornata
|Sky Sport Tennis
|20:00
|Basket, Eurocup:
Napoli Basket-Aquila Trento
|Sky Sport Basket
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Atletico Madrid-Bayern Monaco
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Barcellona-Aston Villa
|Sky Sport Calcio, Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Bodo Glimt-Lille
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Feyenoord-Inter
|Sky, Sky Sport 1
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
LASK-Slovan
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Manchester United-Roma
|Sky, Sky Sport Arena
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Villarreal-PSG
|Sky
Domani – 04 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|03:30
|Basket, NBA:
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks
|Sky Sport Basket
|11:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3a giornata
|Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
|16:30
|Calcio, UEFA Europa League:
Rennes-Olympiacos
|Sky Sport Calcio
|17:30
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3a giornata
|Sky Sport Max
|18:30
|Basket, Eurocup:
Cedevita-Derthona Tortona
|Sky Sport Basket
|18:45
|Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Ucl
|Sky Sport 1
|18:45
|Calcio, UEFA Champions League:
AEK Atene-Real Madrid
|Sky Sport Calcio, Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Champions League:
Fenerbahce-Liverpool
|Sky, Sky Sport Arena
|19:00
|Basket, Eurocup:
Reyer Venezia-BC Siauliai
|Sky Sport Mix
|19:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3a giornata
|Sky Sport Tennis
|20:30
|Basket, Eurocup:
Maxima Roma-London Lions
|Sky Sport Basket
|20:30
|Pallavolo maschile, SuperLega:
Verona-Milano
|Rai Sport
|21:00
|Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Ucl
|Sky Sport Arena
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Borussia Dortmund-Real Betis
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Lens-Como
|Sky, Sky Sport 1
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Porto-Napoli
|Amazon Prime Video
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Psv-Bruges
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
RB Lipsia-Manchester City
|Sky Sport Calcio, Sky, TV8
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Slavia Praga-Arsenal
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Champions League:
Viking-Sabah
|Sky
– 05 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|11:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4a giornata
|Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
|17:30
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4a giornata
|Sky Sport Max
|18:45
|Calcio, UEFA Conference League:
Atalanta-Kairat Almaty
|Sky, Sky Sport Arena
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Anderlecht-Salisburgo
|Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Crystal Palace-Hoffenheim
|Sky, Sky Sport Calcio
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Levski Sofia-Jagiellonia Bialystok
|Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Lillestrom-Viktoria Plzen
|Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Milan-Ferencaros
|Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Milan-Ferencvaros
|Sky Sport 1
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
NEC-Omonia Nicosia
|Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Real Sociedad-Lione
|Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Rennes-Olympiacos
|Sky
|18:45
|Calcio, UEFA Europa League:
Sparta Praga-Bournemouth
|Sky
|19:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4a giornata
|Sky Sport Tennis
|19:30
|Pallamano maschile, Qualificazioni Europei 2028:
Italia-Slovacchia
|Sky Sport Mix
|20:30
|Basket, Eurolega:
Olimpia Milano-Valencia
|Sky Sport Basket
|21:00
|Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:
Diretta Gol Uel-Uecl
|Sky Sport Arena
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Az Alkmaar-Juventus
|Sky, Sky Sport 1
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Bayer Leverkusen-Marsiglia
|Sky, Sky Sport Calcio
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Benfica-Lech Poznan
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Celta Vigo-Union Saint Gilloise
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Celtic-Besiktas
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Hapoel Beer Sheva-OFI
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Sturm Graz-Celje
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Sunderland-Dinamo Zagabria
|Sky
|21:00
|Calcio, UEFA Europa League:
Torreense-Ararat Armenia
|Sky
– 06 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|14:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
1^ Quarto di Finale
|Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
|15:55
|Calcio, Saudi League:
Al Hazem-Al Nassr
|Sportitalia
|16:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2^ Quarto di Finale
|Sky Sport Tennis
|16:45
|Pallanuoto femminile, Serie A1:
Trieste-Roma
|Rai Sport
|18:00
|Calcio, Primavera 1:
Sassuolo-Cesena
|Sportitalia
|19:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3^ Quarto di Finale
|Sky Sport Tennis
|20:15
|Basket, Eurolega:
Olympiacos-Stella Rossa
|Sky Sport Max
|20:30
|Basket, Eurolega:
Virtus Bologna-Dubai Basketball
|Sky Sport Basket
|20:30
|Calcio, Bundesliga:
Amburgo-Borussia Moenchengladbach
|Sky Sport Mix
|20:30
|Calcio, Serie B:
Ascoli-Palermo
|Dazn
|20:30
|Calcio, Serie C:
Union Brescia-Arzignano V.
|Sky Sport 1
|20:30
|Pallavolo femminile, Serie A1:
Talmassons-Firenze
|Rai Sport
|20:30
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4^ Quarto di Finale
|Sky Sport Tennis
|20:45
|Calcio, Serie A:
Venezia-Udinese
|Sky, Dazn, Sky Sport Calcio
|21:10
|Rugby, Nations Championship:
Irlanda-Argentina
|Sky Sport Arena
– 07 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|00:00
|Motociclismo, MotoGP:
GP Qatar
|Sky Sport 1
|11:00
|Calcio, Primavera 1:
Atalanta-Inter
|Sportitalia
|12:40
|Rugby, Nations Championship:
Italia-Sudafrica
|Sky Sport 1, Sky Sport Arena, TV8
|13:00
|Calcio, Primavera 1:
Juventus-Empoli
|Sportitalia
|13:30
|Calcio, Premier League:
Leeds United-Tottenham
|Sky Sport Calcio
|14:30
|Calcio, Serie C:
Inter U23-Salernitana
|Sky Sport Max
|14:30
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
1a Semifinale
|Sky Sport Tennis
|15:00
|Calcio, Serie A:
Cagliari-Frosinone
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie A:
Torino-Lecce
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Cesena-Catanzaro
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Juve Stabia-Arezzo
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Padova-Empoli
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Pisa-Sudtirol
|Dazn
|15:00
|Calcio femminile, Serie A:
Milan-Inter
|Rai Sport
|15:10
|Rugby, Nations Championship:
Scozia-Nuova Zelanda
|Sky Sport Arena
|15:30
|Calcio, Bundesliga:
Mainz-Bayern Monaco
|Sky Sport Mix
|16:00
|Calcio, Premier League:
Arsenal-Hull City
|Sky Sport Calcio
|17:00
|Motociclismo, MotoGP:
GP Qatar
|Sky Sport MotoGP, TV8
|17:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a Semifinale
|Sky Sport Tennis
|17:15
|Calcio, Serie B:
Mantova-Hellas Verona
|Dazn
|17:30
|Calcio, Serie C:
Vado-Ravenna
|Sky Sport Max
|17:40
|Rugby, Nations Championship:
Galles-Giappone
|Sky Sport Arena
|18:00
|Calcio, Serie A:
Parma-Bologna
|Dazn
|18:30
|Calcio, Bundesliga:
Stoccarda-Werder Brema
|Sky Sport Mix
|18:30
|Calcio, Premier League:
Nottingham Forest-Manchester City
|Sky Sport Calcio
|19:30
|Calcio, Serie B:
Benevento-Avellino
|Dazn
|20:10
|Pallamano maschile, Qualificazioni Europei 2028:
Belgio-Italia
|Sky Sport Max
|20:30
|Calcio, Bundesliga 2:
Hertha-Wolfsburg
|Sky Sport Mix
|20:30
|Pallavolo femminile, Serie A1:
Scandicci-Milano
|Rai Sport
|20:45
|Calcio, Serie A:
Roma-Sassuolo
|Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1
|21:10
|Rugby, Nations Championship:
Francia-Figi
|Sky Sport Arena
– 08 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|02:00
|Basket, NBA:
Milwaukee-Boston
|Sky Sport Basket
|09:00
|Tennis, WTA 250 Hong Kong:
Finale
|Sky Sport 1
|12:00
|Basket, Serie A:
Trieste-Roma Basketball
|Sky Sport Basket, Sky Sport 1
|12:30
|Calcio, Serie A:
Napoli-Lazio
|Dazn
|12:30
|Calcio, Serie C:
Grosseto-Pescara
|Sky Sport Calcio
|13:30
|Calcio, Bundesliga 2:
Heidenheim-Hannover
|Sky Sport Arena
|14:00
|Motociclismo, Moto3:
GP Qatar
|Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8
|15:00
|Calcio, Premier League:
Sunderland-Chelsea
|Sky Sport Calcio
|15:00
|Calcio, Serie A:
Genoa-Milan
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie A:
Monza-Atalanta
|Dazn
|15:00
|Calcio, Serie B:
Virtus Entella-Modena
|Dazn
|15:00
|Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
Finale
|Sky Sport Tennis
|15:15
|Motociclismo, Moto2:
GP Qatar
|Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8
|15:30
|Calcio, Bundesliga:
Colonia-Bayer Leverkusen
|Sky Sport Mix
|16:10
|Rugby, Nations Championship:
Inghilterra-Australia
|Sky Sport Arena
|17:00
|Motociclismo, MotoGP:
GP Qatar
|Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8
|17:15
|Calcio, Serie B:
Carrarese-Sampdoria
|Dazn
|17:30
|Calcio, Premier League:
Manchester United-Aston Villa
|Sky Sport Max
|17:30
|Calcio, Serie C:
Treviso-Novara
|Sky Sport Mix
|18:00
|Automobilismo, Formula 1:
GP San Paolo
|Sky Sport F1, Sky Sport 1
|18:00
|Calcio, Serie A:
Inter-Como
|Sky, Dazn, Sky Sport Calcio
|19:30
|Calcio, Bundesliga:
Hoffenheim-Schalke 04
|Sky Sport Arena
|19:30
|Calcio, Serie B:
Vicenza-Cremonese
|Dazn
|20:45
|Calcio, Serie A:
Fiorentina-Juventus
|Dazn
– 09 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming
|13:00
|Tennis, ATP 250 Stoccolma:
1a giornata Sess. Diurna
|Sky Sport Tennis
|18:00
|Tennis, ATP 250 Stoccolma:
1a giornata Sess. Diurna
|Sky Sport Tennis
|20:30
|Calcio, Serie C:
Pineto-Vis Pesaro
|Sky Sport Mix
|20:45
|Calcio, Serie C:
Picerno-Bari
|Sky Sport Calcio
|21:00
|Tennis, WTA Finals Indian Wells 2026:
Singles R.R. P1
|Sky Sport Tennis
|23:00
|Tennis, WTA Finals Indian Wells 2026:
Singles R.R. P2
|Sky Sport Tennis
Partite in chiaro e a pagamento
e partite o gli eventi sportivi trasmesse da Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport e dagli altri canali Rai e quelli trasmessi da Rete4, Canale5, Italia1 e gli altri canali del gruppo Mediaset sono in chiaro. Quindi visibili a tutti coloro che siano in regola con il pagamento del canone e non serve pagare altro.
Molti altri eventi sportivi sono invece trasmessi da pay-tv o da servizi on demand. I principali sono:
- Now è un servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky: Abbonati qui
- Amazon Prime Video che ha alcuni eventi in esclusiva assoluta e ha un mese di prova gratuita: Abbonati subito gratis
Come vedere le partite e gli altri eventi in streaming
Per vedere in streaming gli eventi sportivi, bisogna andare o sui rispettivi siti web delle emittenti o scaricare le app.
Lo streaming dei canali Rai è su RaiPlay, lo streaming dei canali Mediaset è su MediasetPlay: entrambe le piattaforme non comportano costi aggiuntivi ma possono richiedere la profilazione utente. Per Mediaset i contenuti facenti parte del pacchetto Infinity+ sono invece a pagamento.
Lo streaming di Amazon Prime Video è sulla omonima piattaforma e richiede la sottoscrizione di un abbonamento.
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