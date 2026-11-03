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Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completa

Guida TV completa con tutte le informazioni su dove vedere le partite di calcio e gli eventi sportivi più seguiti. Tutti i canali dove vengono trasmessi in diretta e in differita gli eventi.

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La programmazione tv giorno per giorno per le partite di calcio, tennis, basket e altro e i gp di F1 e MotoGP in chiaro su Rai, Mediaset, Sky o Amazon

Il palinsesto di tutte le trasmissioni sportive sui principali canali televisivi italiani. Non solo le partite di calcio, ma anche gli eventi di F1 e Motomondiale, basket, volley, tennis, rugby. Tutto il meglio della programmazione sportiva in diretta delle tv in chiaro, satellitari e in streaming. Per ciascun evento, partita o gran premio che sia, di seguito si può leggere, giorno per giorno, l’ora di inizio dell’evento, lo sport di riferimento, il nome dell’evento e le emittenti tv o le piattaforme streaming che lo trasmettono in diretta. Ecco dunque di seguito, l’elenco degli eventi previsti per oggi e/o per i prossimi giorni.

Oggi – 03 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

04:00 Calcio, Liga Profesional:
Argentinos Juniors-Independiente Rivadavia		 Sportitalia
11:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a giornata		 Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
14:00 Calcio, UEFA Youth League:
Manchester United U19-Roma		 Sky Sport Calcio
16:30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a giornata		 Sky Sport Max
18:45 Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Ucl		 Sky Sport 1
18:45 Calcio, UEFA Champions League:
Galatasaray-Stoccarda		 Sky Sport Calcio, Sky
18:45 Calcio, UEFA Champions League:
Shakhtar Donetsk-Sporting		 Sky, Sky Sport Arena
19:00 Basket, Eurocup:
PAOK Thessaloniki-BC Roma		 Sky Sport Mix
19:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a giornata		 Sky Sport Tennis
20:00 Basket, Eurocup:
Napoli Basket-Aquila Trento		 Sky Sport Basket
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Atletico Madrid-Bayern Monaco		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Barcellona-Aston Villa		 Sky Sport Calcio, Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Bodo Glimt-Lille		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Feyenoord-Inter		 Sky, Sky Sport 1
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
LASK-Slovan		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Manchester United-Roma		 Sky, Sky Sport Arena
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Villarreal-PSG		 Sky

Domani – 04 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

03:30 Basket, NBA:
San Antonio Spurs-Dallas Mavericks		 Sky Sport Basket
11:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3a giornata		 Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
16:30 Calcio, UEFA Europa League:
Rennes-Olympiacos		 Sky Sport Calcio
17:30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3a giornata		 Sky Sport Max
18:30 Basket, Eurocup:
Cedevita-Derthona Tortona		 Sky Sport Basket
18:45 Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Ucl		 Sky Sport 1
18:45 Calcio, UEFA Champions League:
AEK Atene-Real Madrid		 Sky Sport Calcio, Sky
18:45 Calcio, UEFA Champions League:
Fenerbahce-Liverpool		 Sky, Sky Sport Arena
19:00 Basket, Eurocup:
Reyer Venezia-BC Siauliai		 Sky Sport Mix
19:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3a giornata		 Sky Sport Tennis
20:30 Basket, Eurocup:
Maxima Roma-London Lions		 Sky Sport Basket
20:30 Pallavolo maschile, SuperLega:
Verona-Milano		 Rai Sport
21:00 Calcio, Diretta Gol Champions League:
Diretta Gol Ucl		 Sky Sport Arena
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Borussia Dortmund-Real Betis		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Lens-Como		 Sky, Sky Sport 1
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Porto-Napoli		 Amazon Prime Video
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Psv-Bruges		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
RB Lipsia-Manchester City		 Sky Sport Calcio, Sky, TV8
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Slavia Praga-Arsenal		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Champions League:
Viking-Sabah		 Sky

– 05 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

11:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4a giornata		 Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
17:30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4a giornata		 Sky Sport Max
18:45 Calcio, UEFA Conference League:
Atalanta-Kairat Almaty		 Sky, Sky Sport Arena
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Anderlecht-Salisburgo		 Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Crystal Palace-Hoffenheim		 Sky, Sky Sport Calcio
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Levski Sofia-Jagiellonia Bialystok		 Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Lillestrom-Viktoria Plzen		 Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Milan-Ferencaros		 Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Milan-Ferencvaros		 Sky Sport 1
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
NEC-Omonia Nicosia		 Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Real Sociedad-Lione		 Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Rennes-Olympiacos		 Sky
18:45 Calcio, UEFA Europa League:
Sparta Praga-Bournemouth		 Sky
19:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4a giornata		 Sky Sport Tennis
19:30 Pallamano maschile, Qualificazioni Europei 2028:
Italia-Slovacchia		 Sky Sport Mix
20:30 Basket, Eurolega:
Olimpia Milano-Valencia		 Sky Sport Basket
21:00 Calcio, Diretta Gol Europa e Conference League:
Diretta Gol Uel-Uecl		 Sky Sport Arena
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Az Alkmaar-Juventus		 Sky, Sky Sport 1
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Bayer Leverkusen-Marsiglia		 Sky, Sky Sport Calcio
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Benfica-Lech Poznan		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Celta Vigo-Union Saint Gilloise		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Celtic-Besiktas		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Hapoel Beer Sheva-OFI		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Sturm Graz-Celje		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Sunderland-Dinamo Zagabria		 Sky
21:00 Calcio, UEFA Europa League:
Torreense-Ararat Armenia		 Sky

– 06 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

14:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
1^ Quarto di Finale		 Sky Sport Tennis, Sky Sport 1
15:55 Calcio, Saudi League:
Al Hazem-Al Nassr		 Sportitalia
16:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2^ Quarto di Finale		 Sky Sport Tennis
16:45 Pallanuoto femminile, Serie A1:
Trieste-Roma		 Rai Sport
18:00 Calcio, Primavera 1:
Sassuolo-Cesena		 Sportitalia
19:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
3^ Quarto di Finale		 Sky Sport Tennis
20:15 Basket, Eurolega:
Olympiacos-Stella Rossa		 Sky Sport Max
20:30 Basket, Eurolega:
Virtus Bologna-Dubai Basketball		 Sky Sport Basket
20:30 Calcio, Bundesliga:
Amburgo-Borussia Moenchengladbach		 Sky Sport Mix
20:30 Calcio, Serie B:
Ascoli-Palermo		 Dazn
20:30 Calcio, Serie C:
Union Brescia-Arzignano V.		 Sky Sport 1
20:30 Pallavolo femminile, Serie A1:
Talmassons-Firenze		 Rai Sport
20:30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
4^ Quarto di Finale		 Sky Sport Tennis
20:45 Calcio, Serie A:
Venezia-Udinese		 Sky, Dazn, Sky Sport Calcio
21:10 Rugby, Nations Championship:
Irlanda-Argentina		 Sky Sport Arena

– 07 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

00:00 Motociclismo, MotoGP:
GP Qatar		 Sky Sport 1
11:00 Calcio, Primavera 1:
Atalanta-Inter		 Sportitalia
12:40 Rugby, Nations Championship:
Italia-Sudafrica		 Sky Sport 1, Sky Sport Arena, TV8
13:00 Calcio, Primavera 1:
Juventus-Empoli		 Sportitalia
13:30 Calcio, Premier League:
Leeds United-Tottenham		 Sky Sport Calcio
14:30 Calcio, Serie C:
Inter U23-Salernitana		 Sky Sport Max
14:30 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
1a Semifinale		 Sky Sport Tennis
15:00 Calcio, Serie A:
Cagliari-Frosinone		 Dazn
15:00 Calcio, Serie A:
Torino-Lecce		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Cesena-Catanzaro		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Juve Stabia-Arezzo		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Padova-Empoli		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Pisa-Sudtirol		 Dazn
15:00 Calcio femminile, Serie A:
Milan-Inter		 Rai Sport
15:10 Rugby, Nations Championship:
Scozia-Nuova Zelanda		 Sky Sport Arena
15:30 Calcio, Bundesliga:
Mainz-Bayern Monaco		 Sky Sport Mix
16:00 Calcio, Premier League:
Arsenal-Hull City		 Sky Sport Calcio
17:00 Motociclismo, MotoGP:
GP Qatar		 Sky Sport MotoGP, TV8
17:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
2a Semifinale		 Sky Sport Tennis
17:15 Calcio, Serie B:
Mantova-Hellas Verona		 Dazn
17:30 Calcio, Serie C:
Vado-Ravenna		 Sky Sport Max
17:40 Rugby, Nations Championship:
Galles-Giappone		 Sky Sport Arena
18:00 Calcio, Serie A:
Parma-Bologna		 Dazn
18:30 Calcio, Bundesliga:
Stoccarda-Werder Brema		 Sky Sport Mix
18:30 Calcio, Premier League:
Nottingham Forest-Manchester City		 Sky Sport Calcio
19:30 Calcio, Serie B:
Benevento-Avellino		 Dazn
20:10 Pallamano maschile, Qualificazioni Europei 2028:
Belgio-Italia		 Sky Sport Max
20:30 Calcio, Bundesliga 2:
Hertha-Wolfsburg		 Sky Sport Mix
20:30 Pallavolo femminile, Serie A1:
Scandicci-Milano		 Rai Sport
20:45 Calcio, Serie A:
Roma-Sassuolo		 Sky, Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 1
21:10 Rugby, Nations Championship:
Francia-Figi		 Sky Sport Arena

– 08 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

02:00 Basket, NBA:
Milwaukee-Boston		 Sky Sport Basket
09:00 Tennis, WTA 250 Hong Kong:
Finale		 Sky Sport 1
12:00 Basket, Serie A:
Trieste-Roma Basketball		 Sky Sport Basket, Sky Sport 1
12:30 Calcio, Serie A:
Napoli-Lazio		 Dazn
12:30 Calcio, Serie C:
Grosseto-Pescara		 Sky Sport Calcio
13:30 Calcio, Bundesliga 2:
Heidenheim-Hannover		 Sky Sport Arena
14:00 Motociclismo, Moto3:
GP Qatar		 Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8
15:00 Calcio, Premier League:
Sunderland-Chelsea		 Sky Sport Calcio
15:00 Calcio, Serie A:
Genoa-Milan		 Dazn
15:00 Calcio, Serie A:
Monza-Atalanta		 Dazn
15:00 Calcio, Serie B:
Virtus Entella-Modena		 Dazn
15:00 Tennis, ATP Masters 1000 Parigi-Bercy:
Finale		 Sky Sport Tennis
15:15 Motociclismo, Moto2:
GP Qatar		 Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8
15:30 Calcio, Bundesliga:
Colonia-Bayer Leverkusen		 Sky Sport Mix
16:10 Rugby, Nations Championship:
Inghilterra-Australia		 Sky Sport Arena
17:00 Motociclismo, MotoGP:
GP Qatar		 Sky Sport MotoGP, Sky Sport 1, TV8
17:15 Calcio, Serie B:
Carrarese-Sampdoria		 Dazn
17:30 Calcio, Premier League:
Manchester United-Aston Villa		 Sky Sport Max
17:30 Calcio, Serie C:
Treviso-Novara		 Sky Sport Mix
18:00 Automobilismo, Formula 1:
GP San Paolo		 Sky Sport F1, Sky Sport 1
18:00 Calcio, Serie A:
Inter-Como		 Sky, Dazn, Sky Sport Calcio
19:30 Calcio, Bundesliga:
Hoffenheim-Schalke 04		 Sky Sport Arena
19:30 Calcio, Serie B:
Vicenza-Cremonese		 Dazn
20:45 Calcio, Serie A:
Fiorentina-Juventus		 Dazn

– 09 novembre 2026 – Le partite e gli eventi sportivi in tv e streaming

13:00 Tennis, ATP 250 Stoccolma:
1a giornata Sess. Diurna		 Sky Sport Tennis
18:00 Tennis, ATP 250 Stoccolma:
1a giornata Sess. Diurna		 Sky Sport Tennis
20:30 Calcio, Serie C:
Pineto-Vis Pesaro		 Sky Sport Mix
20:45 Calcio, Serie C:
Picerno-Bari		 Sky Sport Calcio
21:00 Tennis, WTA Finals Indian Wells 2026:
Singles R.R. P1		 Sky Sport Tennis
23:00 Tennis, WTA Finals Indian Wells 2026:
Singles R.R. P2		 Sky Sport Tennis

Partite in chiaro e a pagamento

e partite o gli eventi sportivi trasmesse da Rai1, Rai2, Rai3, RaiSport e dagli altri canali Rai e quelli trasmessi da Rete4, Canale5, Italia1 e gli altri canali del gruppo Mediaset sono in chiaro. Quindi visibili a tutti coloro che siano in regola con il pagamento del canone e non serve pagare altro.

Molti altri eventi sportivi sono invece trasmessi da pay-tv o da servizi on demand. I principali sono:

  • Now è un servizio di streaming on demand che trasmette i contenuti del palinsesto Sky: Abbonati qui
  • Amazon Prime Video che ha alcuni eventi in esclusiva assoluta e ha un mese di prova gratuita: Abbonati subito gratis

Come vedere le partite e gli altri eventi in streaming

Per vedere in streaming gli eventi sportivi, bisogna andare o sui rispettivi siti web delle emittenti o scaricare le app.

Lo streaming dei canali Rai è su RaiPlay, lo streaming dei canali Mediaset è su MediasetPlay: entrambe le piattaforme non comportano costi aggiuntivi ma possono richiedere la profilazione utente. Per Mediaset i contenuti facenti parte del pacchetto Infinity+ sono invece a pagamento.

Lo streaming di Amazon Prime Video è sulla omonima piattaforma e richiede la sottoscrizione di un abbonamento.

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

Sport e Calcio in TV oggi, stasera e in settimana. La Guida tv completa

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