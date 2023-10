Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Addio alla Volkswagen up! dopo 12 anni

Si chiude un’era: dopo ben 12 anni dal lancio, infatti, è terminata la produzione della Volkswagen Up!. La segmento A della Casa tedesca è stata per molto tempo un punto di riferimento per gli automobilisti europei alla ricerca di una city car dal buon rapporto qualità/prezzo e con una dotazione superiore alla media delle concorrenti. Oggi, però, la carriera della Volkswagen Up! si chiude e il modello esce di scena senza una nuova generazione.

Addio alla city car

Sono passati 12 anni dalla presentazione della Volkswagen Up!, modello sviluppato da Volkswagen per diventare l’erede della Fox oltre che base partenza di una famiglia di segmento A, come la Seat Mii e la Skoda Citigo, modelli che, dopo aver registrato un successo nettamente inferiore alla Up!, sono già usciti di produzione.

Nel corso degli anni, la city car di Volkswagen ha subito mille trasformazioni dal punto di vista tecnico, senza, però, abbandonare il suo classico design squadrato che ha reso la vettura facilmente distinguibile dalla sorella maggiore, la Volkswagen Polo.

La Casa tedesca, nel corso degli anni di carriera della sua city car, ha portato sul mercato diverse motorizzazioni, compreso una versione “sportiveggiante” GTI, dotata del motore 1.0 TSI da 115 CV di potenza massima, e una versione bifuel benzina/metano.

Nel 2013 c’è stato il debutto della Volkswagen e-Up!, uno dei primi passi del marchio tedesco sul mercato delle auto elettriche. La prima versione dell’elettrica aveva un’autonomia di appena 160 chilometri.

Grazie a una serie di aggiornamenti (con una nuova batteria da 32,3 kWh e un nuovo motore da 83 CV introdotti nel 2019), la piccola city car a zero emissioni di Volkswagen è riuscita a portarsi fino a 260 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP (e fino a 355 chilometri nel ciclo urbano WLTP).

Con l’inizio del mese di ottobre, a diversi anni dall’ultimo restyling, la Volkswagen Up! esce di scena. Nello stabilimento di Bratislava, in Slovacchia, è stato prodotto l’ultimo esemplare della vettura che resterà sul mercato fino all’esaurimento delle scorte disponibili. Ancora per qualche mese, quindi, la Up! sarà acquistabile in pronta consegna, con un listino che parte da poco più di 17.000 euro.

Il futuro è elettrico

La Volkswagen Up! esce di scena senza un’erede diretta. Non ci sarà una nuova generazione e non è previsto il ritorno sul mercato del brand Up! nel corso dei prossimi anni (salvo ripensamenti). La Casa tedesca, però, non abbandonerà il mercato delle city car. Il futuro sarà a zero emissioni con Volkswagen che punta a produrre solo auto elettriche in Europa.

In rampa di lancio, infatti, c’è già la Volkswagen ID.2, futura elettrica di segmento B con un prezzo da circa 25.000 euro. Tra qualche anno, però, potrebbe arrivare anche una Volkswagen ID.1: una city car da meno di quattro metri e con un prezzo inferiore ai 20.000 euro.

Questi due modelli potrebbero avere un ruolo fondamentale per la crescita di Volkswagen (e di tutto il settore delle auto elettriche) in Europa. Le indiscrezioni sulla nuova ID.1 anticipano un’autonomia intorno ai 300 chilometri (con due opzioni per il pacco batterie, una da 24 kWh e una da 36 kWh). Il debutto è ancora distante e non arriverà prima del 2025.