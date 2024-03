Fonte: Ufficio Stampa Volkswagen Volkswagen prepara l'addio ai motori termici

Volkswagen ha oramai iniziato un ambizioso programma di elettrificazione che punta a una progressiva riduzione della presenza in gamma dei motori elettrici, per un futuro a zero emissioni. Nel corso dei prossimi anni, la casa tedesca prepara un’importante accelerazione del suo programma. L’addio ai motori termici, infatti, è sempre più vicino, nonostante le difficoltà per le auto elettriche di affermarsi, soprattutto per questioni di prezzo, come nuovo punto di riferimento del mercato.

Lo stop ai motori termici si avvicina

Volkswagen ha in programma uno stop definitivo ai motori termici. Per l’azienda tedesca, uno dei principali produttori di auto al mondo, il futuro è rappresentato dalle auto elettriche. La transizione è iniziata e, inevitabilmente, continuerà nel corso dei prossimi anni, seguendo un calendario ben preciso che prevede l’arrivo di tanti nuovi progetti.

La mobilità a zero emissioni è il futuro del mondo delle quattro ruote e, quindi, anche di uno dei principali gruppi come Volkswagen. Nel corso del 2024, come anticipato dal CEO del Gruppo, Olivier Blume, è prevista la più grande “offensiva di prodotto” della storia dell’azienda, con tantissime novità in arrivo sul mercato globale. Molte di queste novità saranno auto elettriche.

Alcuni modelli, come la nuova Porsche Macan e la recente Volkswagen ID.7 Tourer sono già state svelate. Le novità in arrivo sono, però, diverse e coinvolgeranno tutti i brand. Il Gruppo sta lavorando anche a progetti ambiziosi, come la city car Volkswagen ID.2 che potrebbe garantire una decisa accelerazione per la diffusione delle auto a zero emissioni sul mercato europeo nei prossimi anni.,

Un’altra generazione e poi l’addio

Anche se non c’è ancora una data, lo stop alla produzione di motori termici è inevitabile per Volkswagen. Ci sono diversi fattori che condizionano i piani futuri e molto dipenderà dalla capacità dell’azienda di raggiungere una parità di prezzo tra auto ICE e auto elettriche. I prossimi anni saranno fondamentali in tal senso. Nel frattempo, però, il gruppo tedesco ha le idee chiare su quali saranno le prossime mosse.

Lo stop ai motori termici arriverà ma non subito. A chiarire quest’aspetto è stato Arno Antlitz, direttore finanziario dell’azienda tedesca. Volkswagen prepara un nuovo investimento per l’ultima generazione di motori termici che arriveranno sul mercato nel corso dei prossimi anni. Il focus sarà sempre quello di trovare il giusto equilibrio tra prestazioni ed efficienza, rispettando le normative sempre più stringenti in tema di emissioni.

Per il momento, ci sono ancora pochi dettagli sull’ultima generazione di motori termici di Volkswagen. Le nuove motorizzazioni arriveranno nei prossimi anni e resteranno sul mercato per diverso tempo. Probabilmente, però, ci sarà una progressiva riduzione dei volumi di produzione, con la gamma del costruttore tedesco che sarà sempre più elettrificata, anno dopo anno, in particolare in Europa.

Antlitz ha chiarito, infatti, che gli investimenti per i motori termici saranno “gradualmente eliminati”. L’addio alle auto ICE per Volkswagen sarà progressivo. Anno dopo anno, infatti, il “peso” delle auto benzina e diesel (con varie forme di elettrificazione) si ridurrà. Contemporaneamente, le auto elettriche prenderanno il sopravvento, diventando il nuovo focus della gamma del costruttore tedesco, per tutti suoi brand.