Fonte: Ufficio stampa Porsche La Porsche Cayenne non abbandonerà i motori termici e ibridi sulla terza generazione

Dura la vita per i costruttori di auto in questi anni. Se da un lato, infatti, ormai tutti sono impegnati nella transizione elettrica, dall’altro, complici numeri di vendita che stentano a decollare e una infrastruttura di ricarica ancora agli albori, quasi nessuno rinuncia ad investire sui motori termici e sulle alternative ibride. Anche Porsche, che sta proseguendo lo sviluppo della nuova generazione di Cayenne, ha deciso di non abbandonare definitivamente i motori termici.

Terza e quarta generazione affiancate

Senza ombra di dubbio la Cayenne è stata uno dei modelli di maggior fortuna tra quelli marchiati Porsche. Se quando si parla della Casa di Stoccarda viene subito in mente la gloriosa Porsche 911, vera e propria icona tra le supercar, è la Porsche Cayenne il modello che ha consentito al costruttore tedesco di ottenere profitti e di creare un vero e proprio nuovo filone automobilistico – quello dei SUV sportivi – imitato praticamente da tutti i produttori.

Entrata sul mercato ormai 21 anni fa, nel 2003, la Porsche Cayenne ha rivoluzionato tutti quelli che erano i riferimenti degli appassionati dei marchi sportivi. Se, infatti, chi si avvicinava a Porsche lo faceva nella consapevolezza di poter scegliere tra una gamma di vetture votate più alle prestazioni che al comfort, con l’ingresso in listino della Cayenne tutto viene rivoluzionato. Il SUV può ospitare comodamente 5 passeggeri, oltre i loro bagagli, e trasportarli in maniera estremamente veloce.

Oggi la Casa tedesca è alle prese con lo sviluppo della quarta generazione della Porsche Cayenne e il modello preannuncia una rivoluzione totale dato che sarà offerto con motorizzazioni esclusivamente elettriche. Nonostante ciò il costruttore di Stoccarda non vuole rinunciare ai motori termici e ibridi e offrirà questi propulsori sulla terza generazione di Cayenne che verrà aggiornata e continuerà a essere commercializzata insieme alla quarta generazione.

Ampia scelta per la clientela Porsche

La Casa di Stoccarda non intende tirarsi indietro per quanto riguarda gli investimenti sullo sviluppo del powertrain dedicato alla Porsche Cayenne. Fino al 2030 e oltre il SUV sarà proposto in tutto il mondo in tre varianti di motorizzazione – termica, ibrida ed elettrica – e per fare ciò i tecnici del costruttore tedesco si concentreranno in particolare sulla trasmissione per incrementare l’efficienza del V8 in modo che l’unità biturbo sia idonea a soddisfare i futuri requisiti legislativi.

“La Cayenne si è sempre distinta come auto sportiva per eccellenza nel segmento di appartenenza. A metà di questo decennio la quarta generazione definirà gli standard di questo segmento come SUV elettrico“, ha dichiarato Oliver Blume, CEO di Porsche AG. “Allo stesso tempo, nella prossima decade i nostri clienti potranno ancora scegliere tra un’ampia gamma di potenti ed efficienti modelli con motori termici e ibridi“.

“La nostra strategia di prodotto potrebbe consentirci di portare all’80% la quota di modelli completamente elettrificati sul totale delle vendite di vetture nuove nel 2030 a seconda delle richieste dei nostri clienti e dello sviluppo dell’elettromobilità nelle varie parti del mondo” ha poi proseguito Oliver Blume facendo intendere come lo sviluppo della gamma della Casa di Stoccarda sarà determinato dalle richieste di mercato.